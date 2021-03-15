林鄭講真話，難得一次。

她對傳媒說，每天打開報紙，都看見批評她的文字，足以證明，香港仍然自由。

林鄭這句話，很大程度接近真相，記住，只是接近。

林鄭的確人人可鬧。「反對派」陣營固然對她口誅筆伐，但NANCY陣營，也是毫不留情，而且刀刀見血。有報章借科興疫苗出事，不停批評林鄭政府混亂卸膊不負責任，簡直就是﹕「因為長期管理不善抗疫無方引起混亂的官員」，簡稱，「因官」，和「因航」是難兄難弟。

建制派報章老闆更是直接向林鄭下戰書，表明願意參與特首選舉，和林鄭辯論。因為林鄭說自己任內工作「建設多於破壞」，報章老闆不服氣，要林鄭當面「講清講楚」。

這已經不是批評，而是公開向林鄭宣戰了。特首選舉前哨戰，新仇舊恨一招了。

所以林鄭說得一點沒錯，的確天天都有人批評她，無論用粗口還是沒有粗口，decent還是流氓，都是避無可避、抽無可抽。

問題來了，可以罵林鄭的香港是否就等於，一個自由沒有被剝奪的香港？

你問問傳統基金會，香港仍然可以罵林鄭，是否代表香港自由不受北京干預？

你問問英國政府，香港仍然可以罵林鄭，是否《中英聯合聲明》仍然有效？

你問問初選被拉的47人，香港仍然可以罵林鄭，是否代表他們的牢獄之災是活該？

你問問申請BNO Visa的香港人，問問那些千方百計想拿回MPF的打工仔，香港仍然可以罵林鄭，不如大家別走留在香港，好嗎？

你問問因為拒絕宣誓而被聶德權事先聲明要查辦的公務員，會否因為仍然可以罵林鄭，而回心轉意、願意宣誓？

Come on，你算甚麼東西了，憑甚麼可以成為香港自由度的寒暑表？你不如說，香港人仍然可以自由選擇打科興還是復必泰，實在太自由了﹗