都說鬥長命，要鬥，就鬥到底，保持元氣之道，心靈須要休息，損友益友須要聊天，若不方便碰面，喝一泡高山金萱茶，那就通話，讓溝通進行到底。

嘴巴不能停，話題限於無關痛癢的八卦，就將八卦進行到底。

何謂八卦？我們不會說八卦一下林鄭記者會，甚至韓星屢傳少年時校園霸凌史，也不會單純的八，那是嚴肅社會問題，邊看邊吃花生，小心吃到黴素。純八，是八無關公眾利益的公眾人物，圍觀他們把芝麻綠豆猛火煮成一鍋粥，八卦派門徒吃一碗撒胡椒麵，也算是圍爐取樂。

實情即使盡力火眼金睛盯住「柒」人，也難逃八卦掌門人強迫分享他們看卦象心得。所以從沒想像過，有生之年會看完如此無聊的記者會，富二代富三代互相惡搞，從用嘴巴打泥漿摔角，最後演化成真拳賽，還簽下生死約，辱沒了生，也輕侮了死。

一個嬉皮笑臉，一個仇人見面般，看戲的看他們演得像真的，嘲諷輕蔑是真的，飾演小丑對小丑也是真的，真不過在泥沼裏撈各自利益，隨時好看過出動兩百台車拍一場外景的電影。光是火花迸出金句如爆米花，就值了。

那位媽寶說，你有老豆，我都有阿媽，笑死人不賠命。弱勢不是這樣裝的，麥當勞道複式對淺水灣別墅，中間差距，等於住劏房就可以傲視太空艙的，自我感覺良好，指出一條脫貧之道，要拼知名度，利則隨之而來。

有老豆那位說，這場拳賽，將會是香港這幾年來最重要的盛事。說得好，是啊，香港這兩年最好沒有什麼重要大事，兩個用中二病惹人矚目的瑣碎事霸佔版面，就代表八卦派獨霸武林，什麼日月神教、星宿派沒立足之地，正是福地徵兆。

若這真是這幾年最重大盛事，真要承富貴公子哥兒之貴言。

八卦派掌門問我，有沒有看，有沒有浪費了我的時間。沒有，像做了一次帶氧運動，而且，八，能保持心境年輕，好奇心能燃燒長進動力。

那麼，這無聊人做無謂事呢？不，怎麼會沒有營養呢？一，有條件有心情無聊是種福氣，二，八任何無聊之事，就不會「人不聊生」。三，無聊事若能聊到深處，都像廚餘，營養不會就此浪費掉的。

這次盛事，對花生友最大貢獻是有錢落袋；網紅網紅遍地開花，你想做一朵紅花，最需要吵架，煽風點火，為自己製造敵人，最好能罵到人身攻擊，唉，在鬱悶無助的時候，原來我們最渴望旁觀他人的仇恨。