行政會議召集人陳智思說行政長官林鄭月娥目前忙於政事，無時間考慮明年的特首選舉，其實一位現任特首，雖然實際上屬副市長級數，目前忙於政事，還是為了選舉！因為特首如能領導處理當務之急——疫情，把香港重新帶領回到增長道路上，肯定可以幫助她拿到選委會選票。

人大常委於3月11日解釋下年度特首選舉方法，參選者需獲得五個組別的選委提名至少188人，而且要從五個組別中各取15個提名，是有一定困難的，在任特首顯然佔到上風，因實權在握，可調整政策令五個組別，均霑雨露，選票自然來。相反地，挑戰者只能「開政策支票」，對選委會吸引比較弱。

林鄭暫且按兵不動，對手則着着進逼，政協代表何柱國已簽了協議出售星島日報股權，可以自由搏擊，挑戰林鄭之心溢於言表，他在3月11日發言：「準備欲與林鄭辯論，如林鄭參選，他便參選」，換言之，如林鄭放棄連任，何柱國便不會參選。何柱國之言，算是威脅還是挑戰，頗耐人尋味，政圈中人傳出何柱國一個花名，叫Trump Ho，意指他的動態和言論，甚難捉摸，能與特朗普比較，當然不是指政策方面。我們只是花生友，倒希望有一位特朗普式人物出現，為一場選舉遊戲增添趣味性和不可預測性，反正到頭來都是中央最關愛的人物當選，過程中帶有娛樂性，劇情發展才算及格。

何柱國與梁振英友好，不是秘密，梁振英不肯絕對性否認捲土重來，已另埋伏筆，故此林鄭面對的勁敵，不會是陳智思（自己人嘛）而是整個梁振英陣營，虛幌一招的和真身未現的梁營參選人預料在六月後都會除去面罩，以真面目示人。明年三月便要選委會投票，最遲今年十月，候選人便要全面展開競選工作，現已到三月中，競選籌備工作即將啟動。上星期在中環突然聽聞一位低調大狀可能是黑馬，廖長江是也，廖長城廖長江兄弟為建制派知名大律師，廖長江夫人也是大律師，頗適合所謂「依法治港」的需要，但廖長江在民生事務方面，與基層格格不入，普羅大眾對他缺乏認識，工聯會是否會全力抬轎？我們不知中央垂青那一位，只能剝花生，最希望見到何柱國能夠找到188票入圍，舌戰林鄭，到時收視率必然爆燈。