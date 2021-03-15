半桶水勿擾，落筆張愛玲猶如紅樓夢，都不好寫；除非滾瓜爛熟兼具備坊間認同。

有見及此，特別多讀幾遍《更衣記》，也非萬無一失，自家老本行，多點保險。

帝京酒店總廚江肇祺師傅為帝京軒設計「愛玲宴」（3月1日~5月31日），入席前帶點忐忑，只怕未熟讀愛玲文字，美食落肚瞬間浪費成渣宰，辜負原意。意想不到，首度「紅玫瑰與白玫瑰」上桌，紅影金酥並瑰麗花餃入口之前，平素書信WhatsApp全皆英文兼幾分害羞的同伴竟然半朗誦：

娶紅玫瑰後，女人即變被打扁牆上蚊子那灘血；未得手的白玫瑰升呢成為一抹床前明月光。

當白玫瑰入室成為囊中物，即降格變作黏糊衣襟上半乾不軟半粒米飯；相對，紅玫瑰卻成了胸口硃砂紅痣。

菜譜簡介：

紅影金酥：蘋果切片蒸軟捲成玫瑰外形，置酥皮上同焗；入口香甜酥脆，猶如美艷王嬌蕊魅力動人。

瑰麗花餃：野菌炒香，共鮮百合卷於蝦餃皮內砌成玫瑰外形；蒸好咬開菌香芬芳，溫和秀美如孟煙鸝。

雅致紅白二玫瑰置盤子上，各佔山頭相互輝映，想起卞之琳：

你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你

明月裝飾了你的窗子 你 裝飾了別人的夢

幾代廚藝世家江師傅不得了，強調讀書不成十五歲隨父輩入廚學藝，仔細聽他解讀每道菜式與愛玲緣由，猶似上了幾堂課，其人斯文，出口典故具說服力。

「紅玫瑰與白玫瑰」只是前菜點心，四人一桌兩桌共八人，加入江師傅，九嘴十八舌隔空解讀愛玲小故事，幾乎忘記此行為食，下面還有：心經．金鎖記、第一爐香、今生今世、愛麗絲的食譜、相見歡、談吃與畫餅充飢、小艾．天才夢．道路以目、阿小悲秋．半生緣，共十多道菜。

每道菜都展現出精湛廚藝，三道自己心水：當歸魚雲豆腐（今生今世），自小小香氣撲鼻乾炸當歸一片，感受被迷魂；之於胡蘭成與張愛玲。愛情與美食，之後某年某日，某片月光令你想起並非激情肉慾乃歷久彌新那絲溫柔，那抹香氣。鍋巴蝦仁（愛麗絲的食譜），口感美味之冠。東坡肉藏珍（相見歡），那嚿肥肉直是老日子隨老闆幫襯天香樓得嚐舊時的肥美豐腴。

愛玲宴，除了吃，至豐富還是傾；傾個不完的偈，傾個不完有關愛玲種種的情。

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