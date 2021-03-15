英國文學史上最經典的罵人文章，我首選1755年（昨天誤書1775年，抱歉 ）約翰生與齊斯特菲伯爵書。英式罵人最高境界，決不是含住欖核轉彎抹角，一副討厭的師爺腔，而是字字珠璣直陳其事，鞭鞭有力直斥其非。約翰生致齊斯特菲的信，就是歷代英國文士都擊節的範文。

今天很多寫作人開Patreon，三百年前英國文人就找patron （恩主，贊助人）。昨天提到約翰生編英語字典，找齊斯特菲伯爵支持，可惜不獲青睞，只得到零星贊助。七年後字典殺青，伯爵竟出文吹捧約翰生，自稱patron，於是約翰生就回了他一封信。

此信先禮後兵，一開始感謝伯爵撰文褒獎字典，繼而筆鋒一轉，寫當年初訪伯爵，有幸識荊，光榮之至，覺得自己是「Le vainqueur du vainqueur de la terre」（大地征服者的征服者）。這句話用上法文，漫不經心就拋了書包——它取自十七世紀法國詩人Georges de Scudéry的史詩首句「Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre」（我歌唱大地征服者們的征服者）。誇張的話用外語就更誇張，當然旨在反諷。

然後約翰生開始來真的，說自己七年來孤軍作戰，並未得到恩主幫忙。整封信最沉重有力的，是中間只有一句話的一段：「The shepherd in Virgil grew at last acquainted with Love, and found him a native of the rocks.」（維吉爾詩的牧童終於認識愛神，發現他是岩石之民）英文不難解，只是背後有個典故，取自維吉爾的拉丁文《牧歌》第八首。維吉爾是當時英國紳士都讀過的，典故用得非常到肉，完全點出伯爵的冷漠，鞭屍而不失優雅。

緊接是充滿畫面感的比喻：「Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and, when he has reached ground, encumbers him with help?」伯爵根本冇得駁。

據說齊斯特菲收信後沒有動怒，反而放在桌上任訪客翻閱，更大讚約翰生寫得好，就像武則天看了駱賓王的〈討武曌檄〉，居然情不自禁讚歎。伯爵也很高明。對英國文學有興趣的朋友，實在不能錯過約翰生這封信。

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