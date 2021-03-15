周末跟小朋友喝咖啡聊天。天南地北，無所不談。後來不知怎地說到做人聰明不聰明上去了。小朋友說「聰明反被聰明誤」這句話有沒有道理？我說聰明不會誤人，精明才會。被誤的人，以為自己聰明，其實不過是精明計算而已，精明計算過了頭，就被誤了。所以這句話，應該叫「精明反被精明誤」才對。

聰明和精明雖一字之差，但層次和境界則有巨大分別，不可混為一談。精明是自以為是的，聰明是渾然天成的，精明的人必以他的精明而沾沾自喜，聰明的人則知道一切適可而止。精明人必計算，聰明人則明白計算多了人生太累，不計算日子過得更踏實。比如對待財富，精明者常追求財富的數量，聰明者則是知道財富的用處。不知用處便不知多少才夠用，一條命便無止境拼下去。知用處便知多少已足夠，人也因此從容。精明的人攻於計算，擅於投機；聰明的人順應自然，量力而行。所以精明人一定比聰明人辛苦，人緣也往往比聰明人差，失道寡助，欲速而不達，什麼都不想失，卻常常得不償失，一鋪清袋。

聰明天長地久，精明只計一時，所以許多精明者初時得意，慢慢則露饀顯蠢，令不知就裏的人吃驚，卻不知道精明不等於聰明，必有愚蠢打底，待表面上的精明撐不住了，蠢底就露了出來。精明的人蠢起來，比蠢人更無藥可救，於是成也精明，敗也精明，精明終被精明誤。