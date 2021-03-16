上週本欄根據事實，揭發律政司司長鄭若驊接受彭博訪問，不但指控香港政制一直走歪路，更承認北京修改香港選舉制度是「倒退」（taking a step back）。殊不知數日後鄭若驊接受港台訪問，竟然耍賴：「你再看彭博的問題，根本我指今次是正面、向前的好事，不過主持再問的時候，再用『退後一步』字眼，我並不是說是一個退步。」

鄭司長叫大家再看彭博的問題，好，我馬上再看一次，發現她承認「倒退」鐵證如山，不容抵賴。當時記者指出，改制之後，親北京的選委會權力更大，可決定誰能進入立法會，「這對我和許多沒份協商的人來說，就是沒有發言權。」

記者於是問鄭若驊：「這是否先退一步，以求最終進兩步？」又針對基本法第45和68條的「循序漸進」以達「普選」原則，問鄭若驊面對權力擴張的選委會，「如何維護（基本法）條款和法律字面義」（How do you maintain the articles and the letter of the law）。

留意記者問得很細心，很富邏輯。如果鄭司長不明確反駁「先退一步」之說，在邏輯上，在letter of the law層面上，即表示北京已違反「循序漸進」原則——稍懂中文的人都知道，表達「先退一步，以求最終進兩步」的成語不是「循序漸進」，而是「以退為進」，不服來辯。鄭司長怎麼回答呢？

為免有人賴帳，我把英文原話逐字翻譯出來：「即使退一步，但前進的方式更大更強，這對香港及其市民，以至整個國家都有好處。假使我可以用帆船前進打比喻，若它開始偏離軌道太久太遠，則必須轉向後退，好讓它繼續沿正軌前進，維持香港長期穩定繁榮。」（註1）

容許我打個比喻。有人一而再指控你強姦，如果你沒強姦，你必然每一次都否認，而不會說：「即使我有強姦，但下次必更溫柔、更有愛，長遠來說對方還是享受的。」 鄭若驊不但完全沒反駁記者，反而跟對方一唱一和，現在還夠膽否認，是不是欺習近平主席英文不好？

註1：https://bloom.bg/38Icjv0

（5:42開始）

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