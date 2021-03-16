打小人詛咒看來有效，英國的「阿斯利康」（AstraZeneca）遭到愛爾蘭、荷蘭、西班牙、葡萄牙拒用，也死了若干人，說可能引起血液凝結的副作用。

我馬上向一些朋友報喜，叫他們轉告他們的藍父母：千萬不要用BNO去英國，除了黑警夜伏殺人，連疫苗終也有問題。快點一齊祈禱，發揮氣場效力，讓英國阿斯利康致死人數，快快追過科興，俾使早日科學證明：盡一個英國人的道義責任打英國牛津的產品，會早一點送命。

阿斯利康還是牛津大學研發的。牛津的品牌聲譽，看來在培養出一個很聰明但在中國人社會引起巨大爭議的精英林作之後，又遇到一次不大不小的挫折。「阿斯利康」鎩羽，也證明牛津畢業的那個金胖首相判斷力也不怎麼樣，若死亡人數比例真的高過科興，證明港大畢業的林鄭月娥，還比那個約翰遜強。

以此類推，東昇西降，英國的綜合國力明顯在下降中。既然是這樣，香港實施國安法、改革議會選舉制度，泰晤士報竟然威嚇要英國的海外非常任法官停止再為香港特區塗脂抹粉、不再借出一張白人文明面孔替林鄭和鄭若驊的特府面向國際Upgrade形象，呼籲全部辭職，撤回英國，特區政府倒不如先下手為強，一不做二不休，索性全部與英國法官解約。十三億大陸人民，一定熱烈支持。

反正當年蘇聯變修正主義之後，毛主席與蘇修鬧翻，蘇聯撤回在中國的工程專家，七億人民自力更新，一咬牙，一樣挺了過來。美國的傳統基金會和華爾街日報，已經點名陳茂波，羞辱至盡，說香港一切都受北京控制，陳局長停止睜着眼睛說謊。與其戰狼嘴炮回擊，長痛不如短痛，通通一刀切算了。

特區用英國和普通法法官來出任最高仲裁層次，絕對是白人優越主義（White Supremacy）之邀請（Inviting ）；以及自我種族賤視主義（Self-Racism）之體現。當梅根在美國舉起反種族主義的義旗，世界進入新的人權平等篇章，連泰晤士報也看不慣香港特區政府為何還要拉扯着英國的大法官，是不是像一群侏儒要披上一張老虎皮方始覺得像人一樣長得高？令自由主義知識分子不解，也令真正的愛國人士覺得傷感。

所以要密切注視阿斯利康、科興、BNO、食物及衞生局局長陳肇始的四角互動關係，運用獨立思考，香港的中國人要理順出一套唯物辯證法。