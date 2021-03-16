大家平日也聽得「𢱑錢」、「𢱑撈」、「𢱑着數」……竟有「𢱑生果」的？八卦新聞在娛樂版上又吸引大批花生客，真有趣。

這小花喚江××，sorry，我久不看CCTVB！不知她是誰？連名字也寫不出記不起，遑論有多少演出印象，也不算紅。

最初江××與另一港姐小花馮××本是姊妹淘好閨密──難道全球金句「防火防盜防閨密」沒聽過嗎？沒戒心嗎？傳二人因為一次「船P」有人收「扯皮條」費而不和，互篤大話精。什麼豪華遊艇開P，離了岸出了海甚至出了公海，是另一風流快活境界，二世祖或富婆，都喜雞嗜鴨，滿足食慾，哪管底下人撕裂？有負面新聞，下回就不預你們了。

小花掙扎上位、搶風頭、放暗箭、擘面互劈、公司照肺、扮和好、攬頭攬頸……前人都走過此路，只是另一次輪迴，讀過本地大學抑或中學未畢業，也得憑實力講運氣靠人事。

不過人望高處水向低流，總得有「大志」。

看八卦新聞，這江××多次被爆愛貪小便宜、攞着數，例如避夾錢、貪日本手信、托購物又失聯……之類。近日還主動聯絡一間生果店，訂5人份水果，未議價已表示，之前另一間的老闆是「請我食，我幫佢post咗IG」，暗示為交換條件，因為她有訪問，可以順便影埋水果照片，更提出「長期合作」，即每周免費送水果。但遭拒絕。

真是老實不客氣。如果面皮可以厚，不如把心思志願放在更豐盛的回報，豁出去是勇毅，要為「鴻鵠之志」付出，才不冤枉，才不會小眉小眼，cheap。

𢱑生果？同生果金有何分別？

人生苦短，青春易逝，做人，要壯志凌雲，志在四方，才不會貽笑大方。