星期一兩單與電影有關的新聞，《理大圍城》在高先戲院的場次臨時被抽起一點也不出奇，類似的只聞樓梯響不見人下來近年大陸司空見慣，香港呢隻甩繩馬騮已經縱容得夠耐，踏入四七時代完全撕破一國兩制虛偽臉皮，港胞有自由數臭林鄭本人，並不等於有自由清心直說她輝煌的政績，公然放映直視現實的紀錄片仲成世界嘅，沒有以荒謬的「技術原因」搪塞，叫做好尊重大家的智商。另一單美國演藝學院宣佈今屆奧斯卡候選名單，《少年的你》名列最佳國際長片五強，我則十分驚訝，眼鏡跌到去天不吐。朋友聽聞我咿嘩鬼震，一半以為我質疑它作為香港代表的資格，一半以為我覺得它水準未夠班，不論附和還是拗頸，都令我有牛頭不搭馬嘴之嘆。

實不相瞞，基伯過去十二個月在巴黎深居簡出，迄今未有機會看《少年的你》，根本不知道曾國祥有料冇料，而動用大陸演員在大陸拍攝是否可以稱為Made in Hong Kong，要追究在它保送的時候早就應該開聲，米已成飯才來抗議太無聊。國有國法會有會規，金像獎邊疆把關的門將一向均真，擺烏龍或然率接近零，譬如本屆充斥亞洲面孔的美國片《農情家園》，便只能躋身美國國民群中競爭最佳影片，不能同時問鼎最佳國際長片 ──此項目以往叫最佳外語片，對白假如以超過若干百分比外國語言唸出，不管原產地是哪裏都可以報名。之所以O嘴，是它竟然擊敗坐定粒六的法國代表《我們倆》登上題名榜──咦，莫非意見領袖言之鑿鑿的女權惡勢力當道已經out咗，否則樂齡女同志片怎會遭遇滑鐵盧？