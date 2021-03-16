英國生活指南充斥，說法不一，經歷不同，觀點與角度有異，無謂爭議誰的論述至正確。

多元種族美國，透過不同媒介，所見不外乎黑種白種，警匪動作片加點拉丁，波里活投資加點印裔，間或佈景板來點豉油胡椒亞裔。

未去過英國，不少人搞錯全部白人。

60年代，首位黑人影帝薛尼波達早期作品To Sir, With Love，英國學生都質疑黑人老師可是來自亞美利堅合眾國？稍懂英國歷史，當知當年帝國構成比例不低非洲、加勒比海島國，非裔成員林立，倫敦及一眾工業大埠怎少得了黑皮膚公民？

近年膚色力量出動，眾始知英倫三島除白人，還有黑人，當然更有帝國皇冠上曾經至大顆的寶石——印度；當你入境倫敦希斯路機場，滿眼印裔人員之多，稱呼機場「小印度」不為過。

十八世紀古裝劇集Mr Malcolm’s List傳統上應由白得不能再白的演員當女主角，卻由華裔港人後代Gemma Chan 擔正。

2020 Netflix熱不可擋連續劇，也是古裝Bridgerton由非裔Regé-Jean Page飾演主角 Basset公爵。

兩套劇集推出，無人質疑以上兩位主角的膚色，卻有數不盡推崇Gemma的知性聰慧，尤物Regé-Jean性感無限。

UK 版 Vogue 1990年一月號封面是一座打破膚色隔離的里程碑。為打造新世代新風尚，總編輯Liz Tilberis 與攝影師Peter Lindbergh採用五位不同種族、膚色女孩出任主角。除德國雅利安同鄉Tatjana金髮藍眼，餘者無一人Anglo-Saxon。加拿大意大利裔Linda，美國棕皮膚棕髮棕眼珠Cindy，美國愛爾蘭德裔混中美薩爾瓦多 Christy，牙買加非裔混華裔Naomi；以最輕化妝及 T恤牛仔褲，至自然形象直面上陣，得出時裝歷史至重要其中之一照片，Super-Model的誕生。

信息：多元種族之認同。

移居英國，須從小山城香港的思維抽出，體會並接受多膚色，多元種族的認同。

電郵：chiuou@gmail.com