開收音機聽新聞，首先聽到一首《人生何處不相逢》：「跟你共聚，重拾往事……」真是有趣。

「拾」是「撿起」，如「道不拾遺」、「拾金不昧」等。「拾人牙慧」是「拾」字少見的比喻用法，但也有「撿起」的意思，指拾起人家口裏吐出的東西。至於往事，司馬遷於《史記》卷一三零自言寫作用心：「述往事，思來者。」歐陽修《訴衷情·眉意》寫閨中女郎的愁緒：「思往事，惜流芳。」中文怎會說「拾往事，思來者」或「拾往事，惜流芳」。

現代漢語則顯然無事不可「重拾」。二零一九年七月一日，香港民憤彌漫之際，市長鄭月娥說：「我和整個政府一定會加倍努力，讓大家重拾信心。」二零二零年八月十八日，香港大學吞嚥研究所所長陳文琪應賽馬會慈善基金之請，主持講座，講題是：「重拾進食樂趣。」十一月二十五日，臺灣《青年日報》還有新聞標題說：「拜登總統新內閣成形，重拾多邊主義。」但為什麼信心不是「恢復」，樂趣不是「重享」，主義不是「再行」？一九四五年九月九日，世界大戰結束不久，蔣介石「電請美軍報紙轉致對美軍來華作戰之謝忱」說：「貴軍不久將返祖國重享家園和平生活之樂。」一九四七年二月二十六日，他呼籲國軍與共軍作戰不要氣餒，講詞就以「恢復信心」為題。他死前一定還希望中國大陸再行三民主義。

但現代漢語人似乎覺得「重拾」才夠文藝。於是女戲子楊千嬅要「重拾入行初心」，商務印書館有書教人「重拾優雅」等等。哈哈哈。