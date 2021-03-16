花生斷貨，先有「臨終大戰」，再有「廢氏大戰」，廢物VS廢柴，葉國謙VS田飛龍。

首先要稱讚田飛龍，都說自己人最了解自己人，攻擊也最狠最深。泛民說了許多年的甚麼「保皇黨」、「最無恥」、「禮義廉」，都無法攻入這些厚臉皮的傢伙半寸，死豬不怕開水燙，你愈是攻擊「保皇」，他愈是「以保皇為榮」！

甚至乎，我懷疑這些攻擊反而成為這些保皇黨合理化自己存在的理由﹕「香港真的很危險﹗如此惡毒攻擊奴才，阿爺你們不用怕，奴才會勇往直前，和這些反中亂港份子死過﹗當然，阿爺你要給予多些資源糧草開展工作……」

你從未見過建制派會跳出來澄清回應那些指罵。這次不同。葉國謙直面回應「忠誠廢物」，表達不滿，更反駁對方也可能是「廢柴學者」。

有經驗的醫生都知道，咁大反應，一定是直中要害、掂到神經﹗又或者這些土共建制派感到「山雨欲來」，若不反抗便會被批鬥，因此便派了這個資深建制代表反駁。

但這個反駁實在太蒼白無力。首先，「忠誠廢物」沒有指名道姓，葉國謙的回應某程度上是「衝出嚟X」，自投羅網。第二，他指責對手「人身攻擊」，其實只是「技術上枝節」，卻沒有直接回應對方的核心問題﹕你們是賢能愛國者？還是忠誠廢物？

第三，他認為內地學者不了解香港立法會的問題，他們雖然議席佔多數，但民意卻同情少數的泛民主派，所以不能任意妄為。

謙謙，難道說，建制派不應成為多數，而應該做少數？不應該爭取那麼多議席？而應該做關鍵少數？那何不早出聲？阿爺何苦每次選舉都為你們操心操作操盤操乜都操呢？

最重要是，為甚麼你們明明在民選議席取得多數，但社會上的民意卻不同情你們，授權你們呢？難道你們的民意。其實並不那麼有民意？誰比較廢，都一眼看穿了吧？