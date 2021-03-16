72歲的美國鄉謠歌手Larry Gatlin，本月初接種完第二劑Moderna武漢肺炎疫苗，四天後接受快速測試後卻呈陽性反應，令人對疫苗的可靠性產生質疑。

從武漢爆發武漢肺炎至今，也不過是一年多時間，最初兩三個月，全世界反應慢，而且冷淡，覺得事不關己。到疫情擴散至不可收拾，才開始埋頭應付。從病毒爆發到引起重視，到開發疫苗，到疫苗上巿，都在短短一年間發生，這樣的疫苗靠得住嗎？我不是不相信文明國家的醫學科研者，問題是，疫苗有效與否，有多大的副作用，始終需要依靠大量的數據、長時間的追蹤報告，才能得出比較可靠的結論。在現階段接受注射的，老實說都只是像白老鼠一樣，在提供臨牀數據。

有些疫苗，會打死人。有些疫苗，不會打死人，但沒有防疫作用。那何必要打呢？你沒打的話，會小心翼翼，提防中招，對每一個陌生人充滿戒備。你打了疫苗，以為自己百毒不侵，放下了戒備之心，不是更危險嗎？還有些疫苗，打了之後仍然會感染，但感染者自己沒有太大的不適，就變成隱形播毒者，散播病毒而自己卻渾然不覺。這樣，反而出現防疫漏洞。

我不是不相信疫苗，但是，我不相信在如此短的時間內問世的疫苗。所以，到目前為止，我抗拒打所有的疫苗，不管任何產地。我不是前線醫務人員，暫時，我覺得盡量做好防疫措施，避免不必要的人際交往，比打疫苗更可靠。