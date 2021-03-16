疫苗接種率偏低，要怪誰？

聶德權明言，有疫苗，有接種中心，疫苗卻用不上，是全社會共同要負的責任，香港人要不要好內疚、好怕會聽到特區發表聲明：不排除追究有關人士的責任。

有關人士，除了對科興說三道四者、不願透露施打那款疫苗的醫生，當然也包括特區科興疫苗推銷團隊。 政府打廣告都打到隧道口，特首代領高官團隊以身試針，出錢出力出命，本來就剛剛好了。

要怪，就怪過猶不及，怪你過份忠誠，只急於討好中央，把推銷科興當成一份功課，誓要考第一，讓國家考第二。

擦鞋用錯鞋油，推銷員活該送頭。有理由懷疑翠翠哥現在嬲嬲第一妹，激到醬爆。

只會搬龍門的高官啊，鞋，唔係咁擦嘅。瘟疫蔓延時，安全第一，讓科興疫苗變得安全可靠，最安全做法，是專挑低風險群組施打，避開不是有長期病患，就有危疾隱憂而不自知的老人，那麼，開出的成績單，就會亮麗耀眼，沒人會怪你過份美麗的。

事到如今，正是忠誠反被忠誠誤。機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

才開打十九日，急什麼？3%接種率，是如何煉成的？是優先群組年齡有限制，59歲以上人士優先，怪就怪老人家不夠愛國，沒有「國家面前無生死」的情操。

但誰叫你給六十以上老人施打，違反科興疫苗指引，甚至在「打」的嚴肅問題上，斗膽實施一國兩制，內地年邁花甲不准打，特區反其道而行，是誰誤會了香港花甲之年好大得？六十而耳順，耳順之年，就摀住耳朵，變成順民，不管你說什麼，我打？

帶頭大哥把調查報告當文宣：七個人各有死因，均與疫苗沒有直接關係。只恨信不信由你，打不打由人。

全社會共同要負上責任的話，七百萬人都是「共犯」。主謀已經現身，幫兇有誰？先有「愛祖國用國貨」的老人，腦比小粉紅還要殘，他們心知肚明，愛國是工作，用洋貨是生活，愛國老人賣國貨，淪為逆向宣傳。

現在以疫苗供應充足為由，不顧優先接種的「初心」，開放給十六歲以上所有人士；本來倒過來做，就不會違反以疫謀財的國策，倒了科興的米。其他地方優先群組，除了老人，還有防衛瘟疫的醫護人員，更有維持治安與國防的軍人及警察。

有港警，才有今日穩定，既然全社會都有責任，三萬警隊一定要打，安全起見，就打五折，萬五個夠抓違反限聚人士了，打人打得多，什麼時候帶頭示範被人公開打打打，打一鑊甘？