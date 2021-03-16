3月份第一個星期出現健身室群組爆疫，毒菌散播迅速，或為另一個「跳舞群組」，兩個群組嘅相同點係涉及大量富裕人士，有錢階層；健身群組之更加震動中環，係因為不少外國在港工作人士（expats）受到波及，故此BNP、滙豐、渣打、Citi等等皆受牽連。上個星期五中午到陸羽飲茶，茶客比前一個星期五起碼少咗五成，大概好多人都怕咗中環有疫情，而不到私人食肆晉餐。到陸羽唔駛咁驚啩？律師W話：「呢度極少外國人食客，新一代人物鍾意去IFC、Soho、都爹利會館嗰啲新開地方，我認為陸羽夠晒老餅，反而比較安全。」

律師W講得有道理，風頭火勢之下，謹慎為尚，冇理由去K-TOWN、蘭桂坊嘅啫。食食吓，收到一個ibanker短訊，係世姪S傳過嚟，繙譯做廣東話就係講：「世伯，我冇事，只不過一層樓同事要撤退回家，呢間Ursus，係對沖基金人士創辦，有好多賓架、會計師、律師及歐洲來港搵銀之語文教師係會員，佢地依家驚到面青。」

去西營盤做gym之高級行政人員多數住西半山般咸道、干德道、羅便臣道一帶，今次豪宅要嘗試封樓強檢嘅滋味。

唔好以為事不關己，己不勞心，上星期六3月13日凌晨收到朋友傳來之受影響大廈名單，不少乙級、丙級中環商廈名列榜上，細看之下，赫然有左丁山之寫字房所在地。於是乎晨早起床打電話畀業主辦事處問個究竟，辦事處經理回報：「左生，三樓一個補習社教師係外籍人士，佢自3月5日放工後，3月6日補習社休息，呢位教師3月7日確診，衞生署要求所有在2月28日至3月12日到過呢間三樓補習社，而又逗留兩個半小時嘅人士都要強檢。左生你在頂樓，唔駛驚嘅！」說得有道理，應該唔駛驚，但以防萬一，家人急往屈臣氏買了一盒快速測試劑（630元有五劑），用棉花棒撩左右鼻孔，照足指示做二十分鐘內知道結果，係陰性，於是放下心頭大石。其實3月10日有晚會，主辦單位要左丁山檢測，用另一款檢測劑，用棉花棒撩喉嚨，三分鐘知道結果（陰性）。不過星期六早上問過一位醫學權威，佢介紹養和醫院人員自我檢測嗰隻，撩鼻，屈臣氏有售，簡單易用，不妨買定在家睇門口！