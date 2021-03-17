我不認識黃霑，也沒想過今天要寫他，只是一覺醒來看新聞，有人說電影《理大圍城》可能「煽惑他人憎恨特區和中央政府，違反國安法」，我就想想影視娛樂作品中，還有什麼漏網之魚？靈光一閃，憶起霑叔包辦曲詞的〈黎明不要來〉。

人人知道〈黎明不要來〉是1987年電影《倩女幽魂》插曲，但實際上黃霑在1984年已寫好了，只是沒發表。當初更鮮為人知的，是這首歌像暗寓六四的〈人間道〉一樣，充滿刻意經營的政治隱喻。

在港台節目《文化樹下》，黃霑直接披露「不許紅日教人分開」一句的隱義：「其實好笑，『不許紅日教人分開』係有一個大家都唔知道嘅意思，當時好多人移民，我冇晒朋友，啲朋友去晒加拿大，就係『紅太陽』要照住我哋！大哥，好忟憎！」

正是1984年，鄧小平與戴卓爾夫人簽訂了今天被中共定性為「歷史文件」（即廢紙）的《中英聯合聲明》。明白詞人的動機後，再聽〈黎明不要來〉，即發現此曲的確完美演繹香港80年代的紙醉金迷，借來的運氣，黎明前的浪漫，轉眼終成泡影。

「黎明請你不要來，就讓夢幻今晚永遠存在」翻譯成大白話，就是「共產黨請不要來，就讓英殖香港永遠存在」。末句「別讓朝霞漏進來」，分明是提防中共滲透。經黃霑一解，全首〈黎明不要來〉立即變成「抗共歌」，請問有沒有犯「國安法」？

1984年的黃霑，願「黎明不要來」；2021年的黃絲，則期盼「黎明來到」。相隔近四十年時空，兩代人用語相反，願望卻何其相似。究竟黎明應不應來，可能要有金句王黎明的智慧才能作答：「黎明來到的香港，就是黎明未到的香港。」

黃霑愛國，但早年不認同中共，六四後還找林夕、林振強等人寫聖誕歌惡搞共產黨。90年代中期，他似乎不再依戀悠悠良夜，拒絕沉醉夢幻感覺，反而華麗轉身迎接太陽。箇中心理曲折，我不認識他，就不評論了。

黃霑費盡心思，嘗試「現代化」中國舊文學，又為香港人填了許多好詞，完成時代賦予他的使命，還是值得感激的。本文寫到半路，我心血來潮：「怎麼突然寫黃霑？」一查他的生日，撞鬼，原來是3月18日，今天正是他80歲冥壽！

電郵：philomusus@gmail.com