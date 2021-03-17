二月下旬，大陸互聯網流傳一段錄影：上海迪士尼樂園劇場內，一娘子突然走上戲臺，邊打邊罵一演員：「你這隻美國人的豬！」事後，浦東公安分局說，那娘子有精神病。

其實那娘子是標準新中國人，何精神病之有。迪士尼樂園為美帝文化象徵，而新中國一九五零年開始已厲行「三視教育運動」，即「仇視、鄙視、蔑視」美帝。然則那娘子怒斥美帝文化的代辦是豬是狗，簡直正常不過。今日，只要黨中央一聲令下，全國保證就會響起一片反美聲。

二零一七年六月，諾貝爾和平獎得主劉曉波患上末期肺癌消息傳出，即有新中國人不斷竄改網上維基百科「劉曉波」條下內容，斥為「美國走狗」，並為其病入膏肓歡呼。二零一九年八月十日，香港《蘋果日報》老闆黎智英家居門外，來了二十多名漢子，聲討「美國走狗黎智英」。二零二零年八月二十三日，香港反共少年黃之鋒出行，也被幾名娘子包圍指罵：「漢奸，走狗，教你咬我鳥！要去美國找屌乾爹嗎？」《成都商報》報道時，還盛稱那幾位娘子，說她們「痛罵黃之鋒五分鐘，特別解氣」。類似事實不勝枚舉，可見上海那位娘子痛罵「美國人的豬」，精神十分正常。

同樣正常的，是新中國「反美鬥士」陳平教授，原來長居美國；北京大學黨副書記于鴻君，主張國內大學生「上山下鄉」，自己兩個孩子卻送了去美國、澳洲留學。這也是三視美帝的正常表現。