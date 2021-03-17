白左喜歡兩極標籤。川普做總統，推動振興製造業，明明想為勞工製造職位，不論是否成功，深得美國工農基層支持，雖然也應酬了一下共和黨石油大亨，做的事情實質是左派，左膠將川普標籤為「極右」。

拜登則代表華爾街與矽谷高科技。奧巴馬、拜登、克林頓夫婦、布殊家族等，類似四十年代末，大陸左傾份子口中的「蔣宋孔陳」家族，以全球化和「反對保護主義」為藉口，加稅、推動黑命貴極左意識形態。拜登集團雖左右雜交，但本質上貪財，可謂極右。

何謂極左，何謂極右，加上三流學者幫嘴，網絡喧嘩更令世界陷入困惑狀態。

一九八六年，紐約華人「文化界」爆發一場小圈子論戰。哥倫比亞大學歷史教授唐德剛，發表「海外讀紅樓」一文，論定：中國大陸對紅樓夢一書早年反胡適、反俞平伯，將紅樓夢當做階級鬥爭小說，造成極左教條主義。

唐德剛指摘：任教普林斯頓的夏志清教授，在海外講中國文化，論述紅樓夢，其觀點則採用胡適一派，屬於「走資、崇洋、極右」，唐德剛說：「如今海內極左者俱往矣。海外之極右者，亦應自知何從學習進步也。」

夏志清任教的是長春藤大學的普林斯頓，不是山溝裏的野雞大學，其「中國小說史」更為美國各大學中文系指定教科書。經唐德剛一抨擊，那裏忍得，即寫了近兩萬字的批駁，兼而人身攻擊。

然而海外生活，或許實在太悶，那時又沒得上網天天看蘋果，沒別的消遣，唐德剛又回駁，寫了一篇「紅樓風雨急：對夏志清大字報的答覆」。將堂堂學術泰斗的論文打為「大字報」。「夏公」震怒。在某名記者撮合下，請來傳記文學創辦人劉紹唐，以大陸作家蕭乾訪問紐約為名，撮合「唐夏」同席，算了算了，不要文人相輕，一起杯酒泯恩仇。

議論紅樓夢無所謂。但唐德剛說胡適紅學一派論述為「極右」，卻是大錯。胡適是百年中國現代第一批自由主義知識份子，承傳美國東岸，是文化買辦氣質的Chinese Liberal，更後被美國選為與孫立人一齊組建「第三勢力」的栽培目標。胡適怎會是極右？其紅樓夢索隱論，或有陷入「大膽假設，小心求證」之牛角尖，卻與左右政治無涉。

最後「夏唐」兩人據說相擁而泯恩仇。夏志清還向唐德剛的老臉上親吻了一記。夏志清作風更洋派，也不嫌看在中國人眼中「冇眼睇」的涉嫌老來斷背之狂放，此等LGBT行為密碼，才「極左」呢。

百年中國知識界有一規條：不可辯說紅樓，一說就吵架。當前可新加另一規條：中國知識份子不論其有無學位或知識，何謂左右，不相識深交者，總之不要與之辯論。