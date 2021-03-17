本欄提及今聖嘆新書，知道今聖嘆南來之初，曾在銅鑼灣嶺英中學教書（即今天利園三期所在地，再之前是嘉蘭中心），嶺英中學校長洪高煌博士1938年於利園山創辦的，洪校長延攬不少南來文人在嶺英教學，最知名的一位當然是饒宗頤先生，程靖宇（今聖嘆）亦是其中一位。

聯合大師兄何萬森閱本欄後，來短訊說他當年入讀嶺英，高中時的班主任便是今聖嘆，記得老師博學，兼教中史、世界史與英文，上課時非常嚴肅，對學生厲聲喝罵，大家都怕了他，不敢與他多說話。怎知道畢業後多年再遇上，私底下來往卻知道今聖嘆除了罵人之外，對人和藹可親，與森哥交為朋友，嫁女設宴兩席，賓客包括森哥夫婦。森哥待年後知道老師之子程鼎一是聯合師弟，喜不自勝。

差不多每日必在陸羽飲茶，大業張（張應流）閱本欄後亦對左丁山說：「今聖嘆視我為小朋友，曾有一段時間時常碰頭，聽他月旦時事，罵左罵右，教曉我不少看書方法。程鼎一小時已認識，有空請你安排一聚。」

今聖嘆罵人可以不留餘地，在「新文學家回想錄」第119頁寫「朱光潛浪得虛名」，指朱光潛之「名著」如「給青年的十二封信」、「談美」，「文藝心理學」淺薄無根，粵語所謂呃人者也！

森哥與左丁山談及今聖嘆之餘，亦通知昔年中文大學校務長楊乃舜於2021年2月14日病逝，享年87歲；遺體於日前火化。楊先生於中學時就讀男拔萃及KGV，於1956年畢業於香港大學文學院，曾任港大學生會會長，1958年獲倫敦大學教育文憑，回港大校務處任職；1963年中大成立，加入聯合書院任校務長，1970年調任中大副校務主任，71年以56歲之齡升為主任（Registrar，現稱教務長），73年出任大學秘書長（University Secretary）。楊先生曾接受香港電台一位節目主持人阮寶蘭（新亞哲社系67年校友）訪問而相識，繼而結為夫婦，白頭偕老。楊先生是中大成立之初，受到刻意培養成為大學管理人的知青，曾獲派往英國及友好各大學考察大學管理制度及實務，故此他後來很快便成為中大教務長及秘書長，對中文大學管理制度的建立，甚有貢獻。