美國一家學校向學生發通告，說以後「爸爸媽媽」不可以叫了，要叫「大人，家人」，以此顯示進步和包容精神。如此神奇事件，在美國竟然贏得呼應和掌聲，由此可見，美國左膠的「政治正確」意識真的取得了偉大的勝利。

「爸爸」「媽媽」不准說了，兄弟姊妹自然也要有新名稱，推而廣之，爺爺奶奶叔叔阿姨當然也不能叫了。之所以這樣，是因為就像人種不能說膚色一樣，人也不能隨便說男女了，強調了男的會冒犯女的，強調女的又冒犯男的，雖然不知道說「爸爸」「媽媽」是冒犯了誰，反正現在只要把人類簡單分成男女就犯了天條。所以必須男不男，女不女。爸爸不一定是雄性，媽媽也不一定是雌性，要有這樣的意識，才算政治正確，不然，就不能跟美國人混了。

聖經故事說上帝創造世界，先做了個男人，然後從男人身上抽了一條肋骨，用來做成了女人。那以後把女人叫「肋骨」行嗎？「肋骨」沒有性別嘛。但大概也不行，因為這根肋骨來自男人身上，就已經含有女人依附男人的意思了，這是不可以的。新時代，新風尚，要學習的新課題實在多得令人興奮。估計遲早見了一個人，也不能叫「人」了。因為叫了人，就對畜牲不公平不包容了。不叫「人」可以叫什麼呢？可以叫「畜牲」。因為在慈愛的左膠眼裏，畜牲比人弱勢，用弱勢群體的名稱來稱呼強勢群體，強弱就扯平了，這才符合大愛包容原則。由此推算，有一天一個美國人如逢知己跟你熱情擁抱，並不說明他跟你很熟，而是因為你非常進步地用大愛包容的口吻叫了他一聲son of a bitch。