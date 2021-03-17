才開始三星期不到，鄭月娥放風，疫苗接種率高，就放寬定期病毒檢測。

這也算甜頭的話，塵世間就沒有苦果可吃。定期病毒檢測，有該做則做，不做反而不該，只要執行妥當，誰敢多言。

才七天而已，陳肇始又警告市民，如果接種率不理想，疫情反彈，每日確診回復高雙位數，會收緊社交距離措施。乍聽社交距離，第一時間想到限聚令，現在只容許街上四人行，難不成要滿街皆為獨行俠，才讓政府有安全感？

那室內呢，健身室美容院餐廳等等等等，施打人數不理想就再收緊，部分處所不排除關閉。當初不閉關，才有今日，這筆賬還沒跟你算，再關閉堂食，很多人就餓死了，做不成生意，飯碗都要砸破，餓死事小，失業事大；怕任白鑼鼓再起，仙姐要哀嘆：生生生，我雖生又何所用……呢？

還好意思先恐嚇，後誘惑。要達到陳局長理想，不知道是打足幾成人？要全民接種率高於七八成，才有機會真正「安心出行」。這是不是間接證明，那個「安心出行碼」好打有限。還好意思先恐嚇，後誘惑。

好，打就打，剛剛才開放十六歲以上市民打，就語帶威嚇，猴急若此，又好打唔打，第一批剩下來的科興疫苗，只有一半保護率，偏偏又有指引不依，嚇怕全民。

先有「打死好過病死」警句，局長再不一刀，有唔打就餓死悶死，唉，民皆畏死，奈何以死懼之？

誰不想早日恢復正常生活？畢竟對不同疫苗有戒心的人多的是，我OK，你先打打看，是人之常情。只要不是對某種疫苗忠誠的廢物，也不會靠兇去提高接種率。物極必反，更何況是人，更何況是超級合作的香港人。

枉聶德權還怪罪市民，若有針不打，是全社會共同責任。這話大有佛家共業意味，可惜，如果特首是真選舉出來的，不認命也得認集體罪。如今的業，是因忠誠而變廢物的庸官酷吏，為自己功業拼命，對人命輕率累積下來的業。

試問賣港恥，猶未雪，臣子孽，何時滅？

問責官員未受問責，竟然先向無辜市民問責。講責任，不如問代價，市民為防疫不力，章法無常的政策，付出了多少代價。

若真的深諳香港民情，要誘打疫苗，各局長大可以扮知音人問：你有幾耐未去過日本，係咪好想去呢？咁就打啦。係咪好想快啲去英國報到呢？咁就打啦。