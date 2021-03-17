不時聽得什麼「地表最強小三」，是褒是貶見仁見智。其實小三破壞了不止一個家庭，為了「愛」？若得了人得了錢，得不到名份，她不在乎（現今誰在乎？），也就是「強」了。

這一陣，台灣所有電視節目報刊網談，都在揶揄或痛斥一個喚林月雲的過氣台語劇花旦，現年70了，一生未婚，卻是個「慣三」，閨密的丈夫都逃不過。初與當電視劇演員暨製作人侯某有染，生下侯佩岑，若無其事，侯沒離婚娶她，介紹她認識自己好友富商邱某老婆，打麻將解悶，人夫接送之間，又當了其小三，邱某還離家與林同居三十年，患癌病重才回老婆身邊（需要侍候），死後給林大部份遺產，老婆青燈禮佛度餘生……

一次如是兩次如是，都向閨密下手，在人家痛苦中建立快樂王國，各有自己道德底線，不過在大陸節目《婆婆與媽媽2》中，重揭往日不倫戀，與私生女兒侯佩岑海撈人民幣（傳聞折合6,500萬台幣），母女合演一齣「萬般皆是命，半點不由人」的相擁痛哭戲，相當矯情造作，惹來全台罵翻，不留情面，什麼「既當××就不要立牌坊」、「瞠目結舌，搖頭歎息」、「撕開元配傷口撒鹽」、「為了6,500萬臉都不要了」、「極不厚道」、「當2次小三是道德麻木」、「虛偽、矯情、殘忍、貪婪」……名嘴都很厲害。

其實中港台小三的故事不少，此番撻伐，因高調唱揚，偷了人家東西藏自家中幾十年，無愧疚之心，反呻「好辛苦，都是命」。回看兩家的妻子兒女流盡了淚，憂憤折磨，這小三的「命」真太好了！

悶聲發大財，沒資格怨委屈。