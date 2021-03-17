日本某網站有個節目，邀請素人分享每天朝早三個小時的作息生活。鏡頭記錄不同的人，在早上起牀後三小時的活動。不知怎的，參加者多是女性，以家庭主婦為主。當然啦，絕大多數主婦的生活模式都差不多，起牀後做清潔、洗衣服，或執拾早一天晚上睡覺前放入洗衣機的衣物，整早餐給家人吃，送子女出門上學。再自己梳洗打扮一番，三個小時也就過去了。

單身者的生活明顯舒適得多，有人外出跑步；有人浸浴及做面膜；有人刻意早早起身，在出門上班前預兩個小時閱讀時間，滿足心靈需要。

早上閱讀的人，讓我想到肥佬黎。肥佬黎的作息時間是公開的，很多人都知道，多年前他好像也曾在專欄提及。他喜歡早上四點（也許更早一些）起牀，因為這個時間最安靜，可以全身心享受一個人的時光。他用這段時間來閱讀。到別人睡眼惺忪八點鐘被閙鐘候喚醒去返工時，他也去返工，但已經看了許多書。

勤力的肥佬黎，自學能力甚強，也極自律，有能力享受物質生活，卻更追求精神富足。且精力十足，大量閱讀雖佔去他許多時間，卻總能擠出更多時間涉足新領域，包括學習歌劇。

現在，失去自由的他，不知作息時間怎樣？在獄中過着怎樣的生活？甚麼時候可以重獲自由，用他喜歡的方式來規劃自己的時間，做自己喜歡的事，學他想學的新學科？