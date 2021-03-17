「我想買樓啊。」

「咁啱啦，我銀行識人，俾個特惠按揭plan俾你，等你每個月輕鬆供樓！」

「個個月係咁供樓，真係唔知要供到幾時。有無快D供斷層樓嘅方法？」

「梗係有啦！情與義，值千金！依家只要滿足一個條件，即刻幫你供斷層樓！」

「咩條件？」

「制！裁！」

「咩裁啊？」

「只要你成為美國嘅制裁名單一份子，咁只要過多一排，你就會唔知點解、總之就突然多咗嚿錢，即刻一炮過用現金供滿層樓！」

「等等先！我邊有咁多現金？如果有咁多，當初我駛乜借錢供樓咁麻煩呢？」

「當初你無俾美國制裁！就係呢個原因囉！」

「咁D錢係邊度嚟㗎？石頭爆出嚟？喂！答我啊！點解一俾制裁，就會有大嚿錢走去供滿層樓咁正嘅？」

新香港，想有人幫你還貸款，即刻俾美國制裁啦！優惠受制裁條款約束。

「想睇樓盤最新價格行情，係咪要睇地產版？」

「錯！係睇港聞版！仲要係報導疫情嘅嗰版！一有上流群組感染爆發，都會列明你住嘅大廈成交價！完全係表明，病毒無分貴賤，劏房豪宅一樣強制檢測！」

「又再考你！有無方法知道自己有無中招領嘢惹上麻煩？」

「睇吓娛樂版有無爆你秘密？睇吓網上面有無人傳你嘅醜聞？」

「全部都錯，娛樂版講完可以當無件事，網絡醜聞傳傳吓就唔記得。」

「咁要睇咩？」

「睇愛國報章啦！佢一點你名，你就已經死咗九成！佢話你嘅黃色口罩犯法，你就犯法！佢話你上映的電影犯咗國安法，你再播就知法犯法！佢話你個組織收咗外國水，你最好即刻散水，堪稱現實版死亡筆記！」

「命中率咁高！可唔可以叫愛國報章出波經版財經版？」

「不過有一樣愛國報章仲未命中，就係佢地日日話外國勢力搬石頭砸自己腳，但依家仲未見到嚿石頭。」

「點解完善咗嘅選舉同以前完全唔同，但阿爺仍然話一國兩制係不變形不走樣？ 」

「有邊個整咗容嘅女明星會承認自己整容啊！」