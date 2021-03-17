一個名女人什麼樣的出身本來並不那麼重要，但在重要關頭表現就不免露底了；這個女人野心、自大、自以為是、無限放大有限的能耐等等就這樣讓人看得一清二楚，港人常說的自己攞來衰，恐怕就是這個意思。

說的就是嫁入英皇室後是非新聞不斷的荷里活二三線女星梅根；她使哈利王子揹了傻仔老襯之名，因為不曾消停的那麼「作」 而成了世人的笑柄。一個愛作、會作的女子比潑婦還可怕，雖沒有婆婆別忘了還有婆婆的婆婆，九十多歲的英女皇，人家什麼風浪沒見過？四兩撥千斤？那算千斤嗎？平民貴族，有修養沒修養、直斥其非或綿裏藏針，不管以什麼方式，說得快、說得慢、說得多、說得少，在台上表演得再好，出再多風頭，也挽回不了這兩個人所失去的。這就是現狀，怪的是自己攞來衰，還要把傻仔老公也拉下水，也怪他當初的選擇，心甘情願的入彀。

不是不相信愛情，只知道這樣有心佈局的愛情太明顯，女的太精男的太笨；笨到任人擺佈才有後來的風風雨雨、是是非非。

這一齣戲還要怎樣演下去，勝負已定的戲碼會好看嗎？連愛看熱鬧的也覺得不夠熱鬧，喜劇悲劇鬧劇都算不上，在影劇界當不上主角的，不甘寂寞的換了一個跑道還是當不上主角，反而不幸的成了小丑；多悲哀，一哭二鬧三上吊的還要再演下去嗎？

可憐九十多歲的老太太碰到這樣的一個孫媳婦，還要顧及自己尊貴身份地位，連平凡的老大人痛痛快快的一次發火也使不出，還得客客氣氣的把你講大話，你說謊換一個方式說成你恐怕記錯了……。