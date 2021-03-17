據說因為以香港反送中抗暴為題的《Do Not Split不割席》被提名最佳紀錄短片，玻璃國電視台決定放棄金像獎頒獎禮直播，冇眼屎乾淨盲。這樣的娛樂消息真令人興奮，大國本來就應該有壯士斷臂氣魄，唔表態鬼佬仲以為戰狼係東亞病貓，區區一個影壇分豬肉聯歡晚會好巴閉咩，把張愛玲的「我不願意看見什麼，就有本事看不見」進行到底才高貴哩，順我者昌逆我者亡，吹縐一池春水的挪威佬做架樑美化暴徒所為已經罪無可赦，不識時務的好萊塢還火上添油，蛇鼠一窩你唱我和，拜登上台後果然勾結歐盟欺凌大中華，太可恨了。一劑唔夠喉，最好加碼抗議，撤回中美合資的《飛奔去月球》，反正毋庸勞煩畢姓神婆預測，都知道《靈魂奇遇記》贏梗最佳動畫，要我們的嫦娥姐姐陪迪士尼讀書根本就辱華兼歧視女性，美方如果不肯乖乖宣佈退出，冇問題，即場將人民幣嘔返晒出嚟吖，等你班窮鬼開開眼界，見識何謂「有錢就是任性」。

況且，本屆奧斯卡分明充滿落中國面的陷阱，氣勢如虹的《浪跡天地》，小粉紅見導演趙婷是國產婦女，立馬勾肩搭背與有榮焉，幸好心細如塵的研究員翻查檔案，發現她數典忘祖認賊作父不特已，更指成長的國度遍地謊言，懸崖勒馬及時揭露漢奸真面目。這樣的危險人物萬一獲獎，誰知道上台時不乾不淨的嘴巴會吐出什麼，以英語發言欺負十四億昔日同胞聽不懂還罷了，最怕她多謝完再生父母，毋忘初衷用普通話煽動民族情緒，「起來！不願被謊言愚弄的人們」一出駟馬難追，先下手為強和奧斯卡割席乃上上之策。