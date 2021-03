(一)英國殺人狂尼爾森(Dennis Nilsen)遺作《History of a Drowning Boy》今年一月出版。有朋友賜函垂問:a drowning boy中文怎樣翻譯才好?

按History of a Drowning Boy直譯是「溺水男孩的歷史」,「溺水」無疑是比喻沒溺於罪惡之淵,boy則是「男孩」,但也可解作「男人」,例如:Let’s beat the pants off them, boys!(眾兄弟,我們要把他們打個落花流水!)尼爾森自言從小就走上歪路,然則boy除了指小時的他,也應兼指長大後的他。History of a Drowning Boy譯做「沉淪者的一生」就可以。另一譯法是:「檢點平生淪落事」。

(二)英國小說《Nineteen Eighty-Four(一九八四年)》第一卷第五回有以下一句:「All they think about is the spies(他們整天只想着間諜)。」有朋友問:句中的all應代表複數名詞spies,其後動詞為什麼不用複數的are,卻用單數的is?

按all作主詞(subject),其後應用單數還是複數動詞,要看文意而定,例如:(1)All stand up(人人都站起來)。(2)All is lost(一切都沒有了)。一般而言,all假如有「一切」含義,動詞會用單數形式,不管那「一切」代表的是單數或複數名詞,例如:All he wants is money and women(他求的無非金錢和女人)。不過,也有人因all代表的是複數名詞,而用複數動詞,不必視為錯誤。例如新生命譯本(New Life Version)《聖經.腓立比書》第三章有以一句:All they think about are the things of the world(他們心中所想的,無非世俗之事)。