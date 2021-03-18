（一）英國殺人狂尼爾森（Dennis Nilsen）遺作《History of a Drowning Boy》今年一月出版。有朋友賜函垂問：a drowning boy中文怎樣翻譯才好？

按History of a Drowning Boy直譯是「溺水男孩的歷史」，「溺水」無疑是比喻沒溺於罪惡之淵，boy則是「男孩」，但也可解作「男人」，例如：Let’s beat the pants off them, boys!（眾兄弟，我們要把他們打個落花流水！）尼爾森自言從小就走上歪路，然則boy除了指小時的他，也應兼指長大後的他。History of a Drowning Boy譯做「沉淪者的一生」就可以。另一譯法是：「檢點平生淪落事」。

（二）英國小說《Nineteen Eighty-Four（一九八四年）》第一卷第五回有以下一句：「All they think about is the spies（他們整天只想着間諜）。」有朋友問：句中的all應代表複數名詞spies，其後動詞為什麼不用複數的are，卻用單數的is？

按all作主詞（subject），其後應用單數還是複數動詞，要看文意而定，例如：（1）All stand up（人人都站起來）。（2）All is lost（一切都沒有了）。一般而言，all假如有「一切」含義，動詞會用單數形式，不管那「一切」代表的是單數或複數名詞，例如：All he wants is money and women（他求的無非金錢和女人）。不過，也有人因all代表的是複數名詞，而用複數動詞，不必視為錯誤。例如新生命譯本（New Life Version）《聖經．腓立比書》第三章有以一句：All they think about are the things of the world（他們心中所想的，無非世俗之事）。