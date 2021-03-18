「我都後生過，怎會唔識後生仔諗乜？」

這句純屬廢話。你小時候識把腳板擺上頭殼頂㖭，你現在試試？

嘗試向年輕人打開話匣子：「食咗飯未？」答案一係「食咗」，一係「未」，萬分之一機會率「唔記得」；卻原來，尚有「唔知」選項！承徐天佑教我：「後生仔話『唔知』，其實是『唔想講畀你知』的簡稱。唔想講畀你知呀，阿伯。」於是你佩服Shine不愧年輕偶像樂隊、與年輕人同步呼吸？別傻啦，連天佑也不敢自居。Shine只不過較開明、記憶猶新、稍稍貼近而已。真正X世代偶像，你噏得出名字嘅，皆已經過晒氣。

諗深一層，答「唔知」，未必存心敷衍。細思之下，足以發揮成一場語言推理遊戲。朋友甲猜測：「他／她可能剛吃完意大利粉pizza或麥當勞，唔知算否食咗飯。」孩子有時比我們認真和執着。朋友乙猜測：「條問題先天難以成立，永遠是前一餐食咗而下一餐未食，食緊更加唔使問，叫他／她怎回答你好？」孩子比我們講究邏輯。

根本，你用「食咗飯未」打開話匣子才敷衍，或者反映閣下沒斬斷中國小農民遺傳基因。華人歷史長期憂患吃不飽，遂習慣見面時如此招呼。孩子早斬斷。

那麼改口問：「喜歡吃什麼？BBQ抑或火鍋？」你以為少男少女一定愛野火燒烤多過打邊爐？夠洋化夠wild嘛。又錯。我做講座曾調查班裏的中學生，十個佔九個揀後者，因為有空調。

懷緬過去常陶醉，郊外砌爐生火，孭住大袋炭遠足當做運動，如何拮原隻雞翼上鋼叉很考技術，盡顯豪邁氣概。但港青港孩所指barbecue，乃平台花園扭開掣放盤上輕輕鬆翻幾翻海鮮大燴咋，兼畢竟嫌室外熱，哪及得開行冷氣打邊爐，涼爽夾乾手淨腳。

你由此得出結論壞鬼後生果然好逸惡勞貪圖享樂？再一次太武斷了。簡單事實就只簡單事實，莫無限上綱上線。可以舒服誰還想攞苦嚟辛？寧願花精力在具意義事情。動輒批評一蟹不如一蟹，慨嘆今非昔比，實質恃老賣老，借勢抬高自己。你跟那堆社會賢達有啥分別？

我想起，由官二代富二代組成的青年政團，恐怕方符合元老心目中乖寶寶形象吧。問他們食咗飯未，不如問食咗藥未。

電郵：yuekakeung@gmail.com

逢星期五刊登