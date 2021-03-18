這些年也見識過好幾位有「梅根病」的影視圈女子，什麼叫梅根病，就是上海人常說的「作」，很會作，有好好的日子不過，非要掀風作浪搞一些有的沒有的，男人碰到了這等女子，吃不完兜着走，女人碰到這類同性也無不咋舌；稍微慶幸的是幸好這類人都沒有太大的學問，也悟不出太多待人處世的道理，三兩下已叫人看破手腳，再搞下去是黔驢技窮。

聰明才智都用到邪門歪道去了，入了這行後最好的演技都用在個人生活中的表演去了，難怪紅不起來，本來這樣說欠公平；相信世上有許多在表演界有條件走紅的男女；奈何時運不佳而已，處心積慮嫁入了皇室的梅根也老大不小了，若安安份份的只演好這一個角色，也就算上上大吉了，奈何把在圈中撈世界的那一套活學活用，要爭版面吸眼球，要爭做主角，要搶戲，才有之後的一連串「作」出來的後患。

世事那可能盡如人意，不；該說盡如她意才對，那有這樣的好彩，一連串「作」之後得到的又是些什麼？思前想後的她心有不甘，一心要效法戴安娜王妃，結果又適得其反，這一切其實應該早在意料之中，首先，外形與談吐的撈家婆本色已是不討好；也缺乏觀眾緣，英女皇三兩下起手式已把她打趴了，跌在地上的仍然自我感覺良好；以為自己一炮而紅了。

接下來的命運又會是如何？恐怕人們並不真的關心，而她真正關心的是夠不夠錢讓她可以不斷買名牌奢侈品；這第二次婚姻可不可以永遠過着人上人的生活？什麼種族歧視被連皇室排擠種種控訴那裏敵得過一旦手頭拮据要什麼沒什麼的日子。