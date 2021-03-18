香港選舉制度大改特改，已成定局，特區政府已發動全面宣傳，人大常委會通過的「完善香港特別行政區選舉制度的決定」，中聯辦及相關組織的「撐撐撐」，一些人在街頭擺檔呼籲市民支持，及在網上聯署支持，用在一時的社團組織刊登一版又一版的撐廣告，建制派都不是講過香港居民唔多關心立法會的嗎？既然市民不關心，為何如此大陣仗，不惜財力、時間搞一場大龍鳳宣傳？

原因給尊子漫畫一語道破：「我要扮普選！」既然普選不重要，不合乎港情國情，一腳踢走算了，何必要扮？看來是面子問題，要向國際交代，七大工業國組織（G7），即美國、英國、加拿大、意大利、德國、日本、法國，及歐盟的外交部長及高級外交代表發表聯合聲明，批評中國決定破壞香港選舉制度的民主成份，認為北京決心消除香港反對聲音。

中國外交部一貫反應強烈，指責任何干預香港事務的行徑是痴心妄想，此外還用上常見語句：「違背基本事實、顛倒是非黑白、充斥雙重標準……任何國家無權說三道四、險惡用心」（按：香港特區政府發表的聲明十分容易撰寫，因本地新聞官員大概已在電腦內儲存了北京標準語句，如別有用心、罔顧事實、堅決反對、停止干預中國內政、居心叵測、徒勞的、強烈譴責等等，隨時可copy and paste）。

國際上也有支持中國的強大聲音，國家數字比G7多逾10倍，超過90國挺華，支持中方涉港問題立場，聲勢龐大，包括古巴、白俄羅斯、斯里蘭卡、朝鮮、南蘇丹、喀麥隆、阿塞拜疆、科特迪瓦，其中最廣為人知的當然是白俄羅斯，去年總統選舉，歐洲最後一個獨裁者盧卡申科總統連任，觸發白俄羅斯人民大示威，給強烈鎮壓下來；朝鮮的國內穩定也是著名的，「犬刑」和「高射炮刑」都是這國家發明的。中國得道多助，那怕G7指手劃腳，說三道四。背後有逾90國的支持，北京更理直氣壯，覺得改變香港選舉制度完全合理，看沈旭暉博士在明報的文章評論（3月8日）就了解得清楚。再看沈博士引用的The Atlantic作者Chang Che長文The Nazi Inspiring China’s Communists（2020年12月1日）大家便會明白田飛龍等內地學人的言論根據，香港人插嘴都無謂。