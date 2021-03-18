「忠誠廢物論」出台之後，搞得建制派一片混亂，雖然沒有一個人站出來承認自己既忠誠又廢物，但防人之心不可無，萬一要是在別人眼裏成了「忠誠廢物」，那就不知如何是好，更有甚者，明明丹心一片，能力又高得令人生妒，生妒而出橫手，到處造謠，硬扣「廢物」帽子一頂，被人背後指點奚落，那也百辭莫辯。

如此一來，本來十分堅強的一道建制長城，出現了廢物裂縫，沙石鬆，漏洞現，分崩離析，危在旦夕。局中人見了，當然驚呼不妙，必須衝出來護牆堵漏。於是平時就聲嘶力竭的葉國謙先生更加聲嘶力竭地衝出來指責「忠誠廢物」一詞發明者田飛龍教授沒有禮貌，侮辱人，是「廢物學者」。這種以牙還牙的舉措，本來也情有可原，畢竟廢物也有自尊，何況像葉先生這樣的進步精英。只是如此一鬧，看在別有用心的人眼裏，這麼激動申辯，並不覺得理直氣壯，反而顯得心虛。

再說人家田教授完全出於愛護香港之心，為香港愛國陣營隔渣濾沙，只說不要「忠誠廢物」，沒說哪一個人是「忠誠廢物」，你說他「侮辱人」是侮辱了哪一個人了？共產黨最講究「擺事實，講道理」，吵鬧是沒有用的。唯今之計，只有請建制派裏為「忠誠廢物論」心生不忿的人，一個一個站出來，每人發言十分鐘，為自己作一次「德智體」全面發展的辯護，曉之以理，動之以情，以證明自己既忠誠又不是廢物，用事實令田教授折服，他以後就改邪歸正了。這簡直就是建制派精英證明自己不是廢物的大好機會，稍縱即逝，還不好好把握！