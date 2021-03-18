洛杉磯電影院終於解封，久旱逢甘露的觀眾當然踴躍捧場，院商守得雲開見月明，放映前不忘溫馨提示，請大家觀影期間務必戴罩，「除了飲飲食食的時候」。哎呀，這是什麼玩法，難道他們沒有聽過禍從口入？睇戲還睇戲，坐在封閉空間脫罩進食如此高危的活動，不是應該取消嗎，武肺病毒逢窿必捐，見到不設防的血盆大口豈有不舉族來侵之理，大人大姐怎麼連基本衛生常識都沒有？不過，要美國佬手停口停乖乖專注銀幕，他們大概會示威抗議剝削自由，在該地標準影迷觀念裏，看電影和牛飲可樂狂食爆穀熱狗有不可分割的關係，甚至嘴巴的享受比眼睛汲取冰淇淋更重要，就像從前去新光追星的顧戲曲周郎周娘那樣，左手剝瓜子右手𡁻鳳爪，有得睇冇得食，恐怕統統耍手擰頭「不了」。

巴黎疫情持續嚴峻，戲院重開遙遙無期，但我並非唔抵得人有我冇才在雞蛋裏挑骨頭。說出來非常慚愧，以往一星期閒閒哋四五部電影，封城冇得出街睇戲，起初雖然周身唔舒服，很快就習慣在家中看光碟看串流，夏末秋初那幾個月戲院恢復營業，竟也沒有瘋狂重拾舊歡——唉，原來我不是真的愛電影，一試就試出來了，活該被吊銷影迷牌照。渴的反而是現場演出和美術館，歌舞伎遠在天邊鞭長莫及，歌劇院二十分鐘巴士路程就義不容辭，把握機會看了兩場芭蕾聽了一場合唱，可惜十一月開始又再關閉，訂了的門票作廢。去年六月本來有碧玉演唱會，逼於形勢延期一年，怎麼知道剛剛接獲通知再延一年，要二二年六月才有得看，真是史無前例。