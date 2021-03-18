許多中國人到了關鍵時刻，會忽然冒出一句真心話，嚇你一驚，最新例子，就是「移民英美國家會變成二等公民」。

為何此語忽嚇你一跳？因為幾十年來，華文輿論不斷說：自從出了毛主席在天安門廣場宣布站起來了，西方不敢再輕視我們。然後，英美開餐館之華人老闆喜孜孜的對洗碗半工讀的留學生說：以前我們被鬼佬踢屁股食霸王餐，任由其魚肉，自從李小龍電影出來，都不敢了。

千禧年之後更不得了，全球第一消費大國，無論倫敦多徹斯特酒店、哈羅公司、巴黎春天百貨、羅馬Gucci專營店，中國人一到，白人經理親自迎迓，紅地毯待遇，精品一件件拿出來解說。幾年前有一位港女朋友由紐約回來，眼紅紅的訴苦，說在紐約被當做日本人，但在Macy，當她在挑選衣裙時，店員本來笑臉親和，一見到中國豪客群抵，即刻將她丟下，衝了過去。

至於留學澳洲，看見教授打出來的一張地圖，台灣的標籤有問題，中國消費者即刻憤怒抗議，校方白人教授和管理當局馬上道歉，這等吐氣揚眉的新聞屢見不鮮。

時至今日，若倫敦的蘇富比拍賣一幅安地華荷，你看西裝筆挺的拍賣官，敢不敢將舉手的那個中國人當二等公民？不敢的，對哇。中國人早已一等甚至超等，那麼為何BNO持有人忽然會是二等公民，是不是暗指「你們香港人根本不是中國人」，這個神秘的達爾文理論式的Missing link，至今無人解釋。

還是用衣食溫飽之純動物標準衡量：香港露宿者增至一千五百，英國也有露宿者，但幾十年來從未見過有香港人露宿倫敦街頭者。

日殖時代，台灣人是二等公民。但一九四六年，中華民國台灣救濟總署視察專員汪彝定說：「台灣有一項承襲自日本人最好的東西：城鄉發展均衡，基本設施、國民訓練，非大陸任何一省可比。光復時台灣全省輸電網大致完成，鄉村供電九成。在大陸上，即使最繁富的江蘇浙江廣東，全省輸電網差得遠。」

汪專員又說：「廣設各地的國民學校，提高了台灣人民的知識和領悟能力，為後來的工業化提供充裕基礎。」教育問題深了一點，不如這樣劃線：一九四六年的海峽兩岸：哪邊夜間有電可用的、有飯吃的、有衣穿的，就是一等公民。缺者則二等。

在英美的華人如何二等法，是不是本來李小龍成龍加GDP搞成了超等的，自從美國運動員帶去了病毒，華人帶回來，即一夜之間慘遭拳打腳踢兼槍擊，忽回到賣豬仔的清末。此中的變化，不要害羞，總要講得清清楚楚好，以免帶着兩皮箱鈔票去到紐約倫敦，都立馬遭黑人街頭劫殺，兵荒馬亂的都能趨吉避凶。