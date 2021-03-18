新聞說有個31歲男子，接種復必泰後失知覺，馬上分享給愛國藍絲K：「嗱，你睇打復必泰幾危險吖，打咗科興未？」誰知K秒回一句：「佢冇知覺之嘛，有七個人打科興冇命喎！」

我說：「你唔可以咁講㗎吓。科興疫苗係祖國皇恩浩蕩賜畀香港救苦救難大禮物，專家話冇證據顯示同嗰七個人嘅死有關，你咁講可能犯咗『煽動仇恨特區同中央政府』，今日唔畀人拉，唔代表聽日唔畀人拉。」K說：「照你咁講，有證據顯示個男人冇知覺，係同復必泰有關咩？」

我無語，頓一頓說：「你最近諗嘢好偏激，係咪受到別有用心嘅所謂媒體誤導？你睇邊份報紙？」K說：「我咩報紙都睇。前兩日東方報道，有中港司機打科興後面癱，後悔信錯政府；今日蘋果就報道，智利打完科興，確診人數不跌反升，英美打其他疫苗，例如BioNTech嗰啲，確診就暴跌。數字唔會呃人。」

一向致力唱好科興的我，馬上反唇相稽：「講到復必泰咁好，唔見你打？」誰知K說：「我打咗喇！唔通我練如來神掌又話你聽咩？」我尚未來得及反應，K已忍不住滔滔發表偉論：「等我袋錢落你個袋啦，知唔知點解大陸同澳門都建議60歲以上唔好打科興，偏偏淨係香港政府先由得啲老人去打？」我說：「美心太子女放棄年輕人，或者林鄭放棄老年人呢。」

藍絲K說：「錯喇，都叫你咪成日群埋班黃絲，搞到個人蠢晒！係因為大陸同澳門嘅同胞，一般比香港人更加信國貨呀。」「咩話？」K解釋：「大陸澳門就算老人唔打，一樣大把人信阿爺，可以去到貨。但香港唔係。香港邊啲人最信國家？咪老人囉！特區政府有跑數壓力，明知大多數後生同中年唔打科興，如果連老人都唔畀打，科興咪閻羅王嫁女？」

藍絲K補充：「靜靜雞提你一句：𠵱家唔打復必泰，第日會唔會因為某啲理由，剩返科興畀你呢？早打早享受，唔打唔知有咩受。為咗跑數，我點知政府去到幾盡。仲有，復必泰係上海復星代理，都係國貨，所以我打復必泰一樣愛國。」利申：我完全不同意這藍絲的陰謀論，我信政府一片好心。

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