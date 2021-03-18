特首在選舉制度「完善」之後，興奮到要開記者會發表感言，可能感恩爆棚之後興致未能平復，為抗議外國勢力放棄為經濟自由指數排名，竟然拿自己調侃，數不盡的人啊，不捨晝夜而噬她如斯，誰敢說香港喪失了言論自由。

有人說她算哪根葱，以特首之名執行新聞統籌專員之事，鬧係悲哀唔鬧更悲哀。前朝新聞統籌專員、建制第一健筆、梁朝偉大傳媒大亨，都有秩序有策略圍攻，舔皇勞工黨女頭目，甚至用操粗口操過一回，都沒有像「鏗鏘」集編導遭起訴，要驚就兩份，三四五六萬份都唔止。

言論鬥自由的笑話甚多，懷舊一點，就說美蘇吧：美國人說，我們在美國有權媽叉總統；蘇聯人說，我們在本國也可以臭罵你們總統。

鄭月娥本土版則可以「優化」為：保皇派說，我們有權小罵特首，然後幫忙通過議案；反對派說，我們也有權大罵特首，不過絕不能否決特首的提案。即係，有言論自由，沒有讓意見付諸實行的權力，這，點講都係有權講嘢。

原來罵特首的bopomofodiupukgaai，就等於香港所有聲音。千萬別以為月娥自高身價，自覺是指標性人物，是香港人肉圖騰；分不清罵人的自由，與用影視形式講故事，也是言論；罵人只是刁民，揭發不方便的真相，則是罪人，自由有底線，某些言論的公價就是手銬。

信不信由你，有不知底細，被新聞走馬字幕迷魂的台灣朋友也搖搖頭，請我解惑：對啊，都說香港變一國一制，你何止罵特首，嗆她酸她，用雄三反艦導彈轟她，你也健在啊，在專欄裏批評她是工作，請她下台是生活。

我說：對對對，月娥能罵，翠翠不能；狼英能罵，維尼小熊不能，甚至講維尼可愛或可憎都不能。「完善」的選舉政制能罵，躬迎全面管治的香港官員不能罵；大公報有點名批判特區法官的自由，法官沒有自貶的自由；前前前特首養一幫人編派香港《地方志》的自由，「香港編年史」網站遭封網，香港網路商沒有不當共犯的權利，一段歷史各自表述也是言論，警方可以引用國安法為由，禁絕不同觀點的權利，而他們也沒有不禁制別人自由的自由。這樣講，你明白了嗎？

罵區區一名月娥，暫時只是小菜一碟，餐桌底九大簋要光盤行動早已一鍋端，反而少有人應聲吶喊。深奧認真的文章不顯眼，膚淺的粗口發音搶耳，只怕香港言論的容量，端上一盤月娥小菜，已經醬汁流瀉，自有人來收拾。唉，經濟上叫這做淺碟效應。