中央不需要「忠誠的廢物」。這要求比愛國高出不只七重天，若那位田飛龍先生，只是做代言鸚鵡，則北京見龍在田後，即飛龍在天， 可謂一言驚醒籠中鳥。

原來極權不一定忌才，不怕有才幹古惑仔陽奉陰違，也不忌諱全面管治之下，奉命管治者把香港這爛攤子收拾好，小心是三權合作社，不小心把上大人比下去。

那麼，只憑「揣摩術」，或者索性練得一手按摩術，讓上大人舒服的諂媚人才，此刻要趕緊進修，換個真博士學位，方能從廢廢哋，進化成低低哋；問題是來得及嗎？

忽然空出一批議席，一定爭崩頭，中聯辦收養的乾兒女、兩大建制派議員，在新常態下，正重蹈老愛國覆轍，變成舊電池。更何況是會放電的不多，賣相讓市民嘔電、言行令人觸電而亡者從來不缺。

立會如此多嬌，早已引得無數狗熊競折腰；惜工聯會員，大輸文采，民建聯友，稍遜風騷。一代天驕，鈺成曾氏，只識彎腰扮大鵰。俱往矣，數忠誠廢物，還看他朝。

至於港官，曾蔭權時代還沒在背後刺青；自梁朝以來，個個臨急臨忙忠貞報國。到得鄭氏當政，換代後同一個人會黨魂上身，有點本事都用在保官位去，穿到官仔骨骨，向市民講話，解釋政策，已沾染了流氓氣。

局長級質素驟然降級，多得好打得，第一名從當局長日子已擅長培養廢物，奶媽一把抓之下，焉有餘卵，不廢人物也被廢掉武功，根本連廢物都沒機會練武。

史上最丟人的律政司長財政司長，皆為鄭氏代表作。致命傷在這批新舊電池，好學唔學，隨鄭氏滿口黨語，什麼都堅決支持、堅決反對。黨語言只是皮毛，得到黨一時堅定支持執政，不懂得黨性，不抽空唸毛語錄，熟悉毛澤東兵法，讀通不斷完善的黨史，都只是屎，靜待紫荊黨一抽水，就墮進馬桶。

不過，該死唔使病，大家免着驚。黨以不斷鬥爭為起家之道，治國之本。完善之後，就需要創新矛盾，忠誠是假的，真假廢物互相惡鬥，雖然悶過英皇鬥霉妃，也會有觀眾捧場，轉移中央失德視線，大局就安定了。連說那句話的人，本身也是廢物，何必當真，讓你們互鬥，是廢物利用而已。