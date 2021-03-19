我想一口氣直奔上山頂，用盡力跟大家說聲：多謝！

實在太過份了，你哋想點，叫人家嗌交部情何以堪？《飲食男女×畢明》懲罰澳洲酒Encore，繼上次一推出即掃光，上周初終於有貨返再推，反應再次熱烈，甫開賣，又旋即售罄，一瓶不留！

在此合十，90度鞠躬，心形手勢，謝票！

熱情太澎湃了，淚謝各位買了酒的朋友，也向再次買不到的說聲不好意思，你們的懲罰意志和貪杯慾望太可愛太厲害了，但一套四瓶嚴選的精品，有的全球限量僅幾百箱，貨量實在少，見諒。

一次又一次被問到，群情那麼洶湧，大家那麼支持，為甚麼不狠狠的「Fark」大來做，找些高產量的酒來大賣，或者來者不拒先收錢、再入貨，便可以盡量吸納所有的貴客。

是咁的，在下為大家選酒，私自定下了一些原則。

優質、高水準，純粹基本，此外希望能挑選些普羅酒友認識相對少，偏偏出色，既有故事，又有意思的好酒給大家；最好不論是釀酒師或是葡萄酒本身，都有個性。能一一符合上述條件，很容易就會是精品酒（artisanal boutique wine），產量自然較少。

加上本人沒出息，志在好酒會友，職人心態嚴選職人酒更合我的脾胃，雖然有點自搵其笨，但有難度才有意思。寫文章也一樣，這些年來，不論是誰來說不如在此一周多寫一兩篇，還有別家報章、雜誌邀寫酒稿，都婉拒了。分店開得多，怕影響水準，不敢亂來。上次「懲罰澳洲酒」，我找來葉一南一同試酒你便可知一二了，大班樓，有沒有分店？

為大家選酒，今次亦希望找些抵飲超值，不必太昂貴的與眾同酌，價錢更容易親近，幾百元一瓶，便更多人可輕易參與，共襄懲罰，讓澳洲酒看清形勢，反省反省。

那為甚麼不來者不拒，一次售罄之後，提供「預售預繳」pre-order，照顧餘下的購買力？那便可做到盡量人人有份，皆大歡喜，豈不更好，與我的選酒原則又沒有違和。

有所不知我們的用心良苦了。

如果銷情太踴躍，先收部份訂金，或是收下全費預繳，才去訂貨，無疑很化算又合理，只是人生在世，還活在這獨特城市，有太多東西是說不準的，尤其是將來。和《飲食男女》的同事商量過，大家非常生於憂患而又負責任的想到，萬一，預收了大家的買酒錢，然後有天，一個媒體忽然被封，一班人忽然失業，未完成的訂單如何是好？

刮貨、航運需時，貨到了才放賣交易，就算萬一有突變，盡量貨銀兩訖還是容易辦得到的，就算有變故盡力三幾天內完成柯打還是可以的。但如果一早接受pre-order，卻要等兩個月後才有貨，若真的驟變橫來，善後卻要等三兩個月，就比較難了。像連鎖Gym、UA戲院，預先收費是保障自己，我們寧可保障大家，減低風險。

掃興話不說了，到底是售罄加場再售罄，可喜可賀，還是說回興奮的事。我開始想如果下次再來，有甚麼可以做，令事情更好玩，令買酒更過癮。

譬如，下次賣酒，不如本人送出幾瓶神秘私藏，用來抽獎，任何買了酒的即可自動參加，是甚麼酒不會事先張揚，總之是我的喜愛，好不？又或者，玩另一種撞彩，看購買次序，亂揀指定三位客人可以得獎，就讓第12位客人、第47位客人，第51位客人，成為幸運兒，可以得到”bud’s mysterious bottle”乙支，好不？

喝酒好，海明威說，聰明的人，有時要強迫自己喝醉，才可與愚蠢的人相處（相信包括忠誠的廢物）。在香港，清醒的人有時也要硬把自己灌醉，才可在神志顛倒的世界存活。

還是那句：For Jimmy！