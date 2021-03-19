日前高先電影院原放映紀錄片《理大圍城》，門票火速售罄，但「受到過度關注」，「避免引起不必要的誤會」，放映前3小時緊急煞停，還遭左媒及政治打手狙擊。

看香港電台遭零傳媒經驗的所謂廣播處長李某，動作多多，把節目一個一個的抽起，被嘲極偏極倚的「生抽王」，此乃政治任務，港台「好死不如賴活着」？還是「寧可站着死，決不跪着生」？

本港社運紀錄片《不割席》及美國華裔導演的《無依之地》獲選入圍角逐奧斯卡金像獎，中宣部下令封殺，取消直播，管控以抹殺歷史真相，一點也不稀奇。代表香港的竟是背景、主創、主角、資金都出自中國大陸的《少年的你》。

「香港電影已死」是近日爭議——我覺得電影之死是有目共睹的，天馬行空百花齊放的「盛世」已成過去，作品有火，主要3個推動力是「自由、自由、自由」。

大陸禁令二、三十項，本地資金短缺，大勢已去，逆境中，笑片無人笑，悲劇和恐怖片肯定比不上現實痛楚驚嚇，再沒有人敢拍無間道、黑社會、黑警故事……

那麼導演哪去了？上海北京的朋友說，不少港導漂流，也有低成本小品戲可開，鄉里不知。知名度高的陳凱歌、徐克、林超賢拍攝史詩戰爭電影《長津湖》，張藝謀跑得了嗎？71歲的他與女兒張末聯合執導《狙擊手》，以上2片均抗美援朝題材，為國家服務。

既然香港的自由、文明、法治、公義、良知、是非黑白之心……都死了，電影算什麼？夾縫求生是悲哀的。