年初傳出消息，劉德華原定五月在台北小巨蛋開演唱會，但日前又有報道，演唱會將因疫情而取消。奇怪了，同是台北，同是小巨蛋，為什麼蔡依林可以在四月底如期舉行演唱會，而一向拼搏兼勤奮如牛的劉華，卻選擇退縮呢？

台灣控制疫情之佳，全球名列前茅，沒限聚令，沒封小區，除了戴口罩，基本上生活如常，電影、舞台劇、演唱會，什麼都可入場。香港人以工作為由入境，台灣也大開方便之門。是什麼驅使劉華取消演唱會呢？

去年跟電影界朋友談前途，說到大陸審查越來越嚴，即使拍純港產片，香港也有太多看不見的紅線，若移民寶島轉移基地拍電影，有冇得諗呢？朋友馬上面露難色。你本來是台灣人還好，但忽然由香港人變台灣人，除非是任務在身的共諜（一定有，你懂的），否則問題就大了。

現在香港有「國安法」止暴制亂，北京又「完善」選舉制度，保證共產黨冇得輸，形勢一片大好，你居然在這時候做台灣人？國籍就是表態。朋友擔心只要一做台灣人，就差不多可退休了。

跟劉華取消演唱會消息同日見報的，是中國駐法大使致函法國參議員的新聞。駐法大使盧撒野，不，盧沙野，最近寫信給法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消在夏天訪台，並指責李察此行「明顯違反一個中國原則」，將被 「台獨」勢力利用，實現「漸進式台獨」。Richard收到這封被法媒形容為「尖刻」（acerbe）的信後，很不高興，更明言不會取消行程。

劉華取消演唱會，跟Richard不取消訪台，貌似風馬牛不相及，卻未必沒共通點。莫說什麼「台獨」，就是移民台灣或在小巨蛋開演唱會，也可以是政治問題。有心人會問：「為什麼劉德華開個唱，不先來疫症清零的大灣區，而選擇台北呢？」按照「撒野邏輯」，這演唱會將向「台獨」勢力發出錯誤訊息，為劉德華與14億人民的友好關係和交流合作造成不必要的干擾。

劉華金句：「只要值得做，應捉緊機會馬上做。」值得割，也應該馬上割。取消台北演唱會，實屬明智。