所有朋友之中，最毋忘初衷的肯定是梁小姐，過了這麼多年，仍然以愚忠方式將血汗錢進貢香港電影節，都不知道應該大力讚她抑或大力摑醒她。昔日我在該機構做牛做馬，每年節目尚未公佈，她總披頭散髮跪玻璃求我通水，說必須徹夜編排日程，以便第一時間去票房排隊購票，就算早半天得悉亦是好的。拿到小冊子，少不免和我逐頁研究，哪些曠世奇珍唔睇會死，哪些大師傑作日後會作商業發行，務求以金庸教落的凌波微步走場，在開幕電影和閉幕電影之間塞得滴水不漏，為「慘過返工」屢創新紀錄。後來推出影迷通行證，一卡在手任睇唔嬲，不必預先買飛，臨場中意A餐就A餐，中意B餐就B餐，大胃王當然如獲至寶，幾貴都慷慨解囊，年年加價面不改容。慳家的我很為她肉赤，曾經雙料齊下出動算盤和計數機分析此卡幾咁不合經濟原則，「為起嚟每場幾錢你知唔知？過幾年到咗六十歲，仲有長者折扣優惠㖭噃」，但她充耳不聞，使出教人無言以對的「千金難買真方便」秒殺勸喻。

所以今年見她在社交平台鬼殺咁嘈，話嗰張Hybrid Pass「唔可以睇K11，藝術中心同埋大館，要來有屁用咩」，終於回復散戶身份，不禁暗中戥她的荷包開心。網上觀影證似乎還是買了，由朝到晚東奔西跑趕場，返到屋企依然唔畀自己休息，簡直超越天生勞碌命境界，踏上極度自虐的不歸路。不過，目睹平日下午才起床的夜貓子，居然破例早晨七點告別周公，十點鐘開票房，八點幾就抵達，還是有點感動的，這種違反自然的熱情，我早就蕩然無存了。