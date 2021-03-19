東京奧運會的創意總監佐佐木宏，被揭發提出由身材肥胖的「日本沈殿霞」渡邊直美扮演「奧運豬」。將英文Olympic一字，很幽默地轉化為Olympig，引發輿論嘩然，被迫道歉辭職。

佐佐木宏在群組中，向奧運開幕禮創作小組的朋友提出構想，希望渡邊直美在開幕儀式中戴上豬耳朵扮豬亮相。輿論指出：佐佐木宏經常喜歡說冷笑話，當日他想到「若渡邊穿上可愛的服裝、伸出舌頭的模樣，會很迷人」，不過此舉立即被男同事嚴斥。

很明顯，佐佐木宏確實有創意，而且展現了世人不常知的日本人也有幽默感。背後議論他人，將Olympic的字尾那個c改為g，連結到渡邊這位當紅藝人，如果我是他群組裏的人，看見也會笑出來。

佐佐木宏唯一的錯誤，是在手提電話的群組留下紀錄。這種笑話應留待辦公結束、在居酒屋時，與幾位相熟的同僚半醉時口頭分享，笑一通了事。

誰不會在背後議論他人？佐佐木宏的笑話被捉個正着之後，即刻被上綱上線，指對女性、以及肥胖的女性散播「歧視偏見」。

又來了。如此巨大罪名？男人之間如「肥佬黎」這個名字，被香港人公開的叫了許多年，並不構成性別歧視。沈殿霞又稱「肥肥」，而且經常自嘲，亦未見歧視之說。

當然，將那個Pic轉為Pig是有點超額完成，因為佐佐木宏發現「奧林匹克」這個名字，與自己的一位代言人相連，有可笑之處。

但這個世界嚴肅得太政治。東京奧組委有人指出：「這已不是性別歧視問題，而是人權問題。」

不，一切只是不小心問題。也是手提電話網絡太過控制人類情緒的問題，也是佐佐木宏想到此一笑話之後、忍不住手馬上就要「分享」的問題。這也問題，那也問題，最終是喬布斯這個死鬼發明了Apple手提電話的問題，卻偏偏不是性別問題，也不是歧視問題，更不是人權問題。將問題提升到這樣的大問題的人，大腦才有問題。