談到移民外國，很多人都會提及「應該盡量融入當地主流社會」；這一點我當然贊同，亦身體力行，生活的很多方面早已美國化——不是勉強為之，而是自然變化。可是，像我這樣成年後才移民的人，無論怎樣融入當地主流社會，有些文化根源的特質是擺脫不了的。也不見得有理由一定要擺脫，例如飲食口味。

在美國生活了二十多年，飲食口味始終是港式的。有些美國朋友說我保留了中式的食物口味，如果「中式」的「中」指中國大陸，我會否認，因為我不愛吃火鍋、小龍蝦、串串香、麻辣這麻辣那的。是「港式」才對，香港式，那是我的飲食文化根源：喜歡燒味（尤其是叉燒）、乾炒牛河、煲仔飯、豉油皇炒麵、早茶各式點心、艇仔粥、牛脷酥、雞蛋仔；一杯絲襪奶茶加個菠蘿油，永永遠遠是我的下午茶天堂。

口味倒不是一點也沒有變，例如以前嫌芝士有陣「臭味」，現在卻很愛吃，配一杯白酒，不亦快哉。然而，那是小之又小的改變。日常煮食，我家百分之九十九時間是吃「王氏港式」的。王氏，因為本人是一家之煮，早午晚三餐包辦（兼任洗碗阿叔）；港式，因為我烹調的幾乎全是滿足港式口味的食物。

在美國，出外吃飯是特別的事，不像在香港那樣，天天上酒樓餐廳絕不稀奇。在家裏吃，當然要有下廚之人。想當年還是研究生時，內子負責煮食；她手藝不錯，名菜包括腰果蜜糖蝦和冬菇肉末煎蛋角。如是者她當了好幾年一家之煮。找到固定教席、搬到奇科（Chico）後，有一天不知怎的，我突然頭腦昏亂，竟在吃晚飯時說：「老婆，你煮的東西很好吃，可惜變化不夠，來來去去都是那十幾味。」她聽後臉無不悅之色，也沒有冷笑幾聲或倒抽一口涼氣，只是淡然地說：「那麼以後由你來煮好了。」於是，那天之後，「一家之煮」寶座易主，由我接手，於今十有數年矣。

沒後悔，因為不久便愛上烹調之道，至今樂此不疲。其實我本來就略懂炊事，初中時父親與親戚合資在荃灣經營士多，每逢假日我要到店裏幫手，其中一項工作就是煮飯。簡單的餸菜，例如煎紅衫魚和蒜蓉豆豉蒸排骨，看父親做一次，下次便由我來。就這樣學會了基本的烹調技巧。結婚後還在香港居住時，我經常下廚，但談不上喜歡，是做家務的心態居多。這次「接管」廚房，竟然逐漸生出研究精神和創作意欲：研究食材的配搭、醬汁的製作、煎炒的手法等等，並嘗試創作新菜式，以饗家人（當然自己也有份享受）。弄出一道新菜式，尤其是「地球上第一次出現」的那種，並且色香味俱全，吃者讚不絕口，那會給我莫大的滿足感。

烹調對我來說成了學問，我就以研究學問的心態對待之。研究，不一定是為了創新，有時是要在材料的限制下「複製」某種想吃的食物。例如豉油皇炒麵，沒有新鮮的蛋麵，只有乾麵餅，可以做出在香港吃到的那種味道和口感嗎？我試過不同牌子的乾麵餅，選用的豉油和調味料做了多次實驗，火力的大小和兜炒的手法也務求掌握得恰到好處，連是否下芽菜、洋蔥絲代替芽菜的效果如何等等，都研究一番。從失敗中學習和改進，終於炒出全家都非常滿意的豉油皇炒麵，我認為是「複製」成功了（雖是自家製作，仍然要稱「皇」，因為那個「皇」字顯出了香港味）。

不過，很多時候食材的限制是衝不破的，或至少不能完全衝破。例如海鮮不鮮，神仙難救；在美國不容易買到游水海鮮，而急凍的魚煎炒煮炸均可，就是不該清蒸。又例如美國的農場大胸雞，肉是夠多了，但沒有雞味（是的，雞不一定有雞味，正如人可以無人性），做白切雞必然不好吃。那也無可奈何，要接受現實。人生有各種各樣的限制，只能一方面盡量衝破，另一方面學習在限制中發揮最大的自由。

我當了一家之煮後，有些主婦朋友表示羨慕內子。其實她們有所不知，雖然我煮飯洗碗家頭細務一腳踢（除了洗衣服），但家裏任何涉及計數、填表、與人接洽、金錢往來等等的煩事（包括最煩的每年報稅），本人一概不管。我的朋友應該羨慕我有一位免費的萬能秘書。