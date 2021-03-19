一位朋友約吃午飯，答覆佢話：「四月中旬啦。」點知回應係：「唔得呀，到時我已經移咗民，四月已不在港。」畀佢嚇親，連忙再查問，得知佢係將退休移民嘅計劃提前，以往佢好唔捨得離開香港，好食好住有成班朋友，生活得唔知幾好，雖然一早有條件移民去澳洲，做乜鬼要走啫！但自從國安法雷厲風行，選舉制度話咁快要「完善」之後，佢咬一咬牙，下定決心，即走。

既然如此，唯有盡量搵到一個空檔，大家聚一聚，以資送別，但不無傷感。大家WhatsApp交流之際，正與兩位旅遊界人士在黃埔花園碼頭附近食早餐，呢間咖啡室以新概念裝修，合乎新一代人士口味——輕鬆、自然、開放式、玻璃門外便是海港景色；此日風和日麗，氣溫約21度，清風徐來，有年青拖友選擇坐在咖啡室外嘆咖啡望海，幾寫意。旅遊R話唔怪得不斷有食客入嚟，做生意講食腦，唔怕選擇在黃埔花園一角，遠離住宅中心區。另一位旅遊L係攝影發燒友，以興趣為職業，辭去白領職位，加入旅行團做隨團攝影師，直至2019年尾收入幾好，依家係乜嘢環境，不用多講，但旅遊L話在香港滯留，亦有得着，因為可以長時間睇住兒子成長，送佢返學，多了解兒子心理狀態，令兒子讀書更專心，數學科飛躍進步。但旅遊業已經食咗十幾個月穀種，怎麼辦？

旅遊R係老闆階級，話過去有賺錢，現在燒緊儲備也，少不免要裁員減薪無薪假期等全部做齊，但已積極籌備今年九月後嘅旅行團路線，預備搞新意思，例如古蹟之旅（如十字軍東征路線遊）；藝術之旅（歐洲藝術館遊）等等，幾有挑戰性，完全有別於收團費四五千蚊嘅鴨仔團。

旅遊L就話香港人必有報復式旅行，佢已經收到柯打，今年年尾加入南極旅行團，報名好full咁講。旅遊R就話：「唔好咁樂觀，現今航班、護照要求、入境手續隨時有變，飛去南極，路程遙遠，報咗名都未必可以成行。」

旅遊L得知左丁山朋友要移民，嘆一口氣話醫護人員隨時可走，澳洲直情張開雙臂歡迎，已有不少醫生護士心動，特別係曾在街頭救援或在醫院醫治被打傷嘅示威者嗰啲醫生護士，一啲算係資深嘅醫生，直情收到「邀請移民」㖭。