認識的朋友之中有幾位算是創業成功人士，雖然他們的成就財富也許比不上阿里巴巴的馬雲，但是，至少在目前的香港還不至於落到馬雲今日命運與之前的大反差地步。

什麼是馬雲的命運？不說你也知道，那麼意氣風發突然就銷聲匿跡，曾在公開講壇上侃侃而談，批評中國金融銀行制度跟不上時代，還準備上市螞蟻金服，令大批想去投資想發橫財的瘋狂設法跟隨的人，怎麼就在這短短的這幾個月內，天翻地覆的被改變了命運？

對他來說是晴天霹靂，對香港人來說是不可思議，對中國的股民來說，怎麼也說不出是意料中事吧，但是，千真萬確的就這樣在舉世人面前，這一幕戲劇性的大事從成形發生到正在進行中，結局如何更難說。

馬雲的成功絕不可能只憑一己之力，說什麼聰明才智、眼光精準、能人之所不能，那有這麼簡單正確？那麼到底是為什麼，有些什麼成功的必然因素或偶然條件？只怕連最了解中國市場的專家也分析不出所以然來，就算曾經分析得多透徹，只怕今日這些都已變成他一鋪清袋的理由；昨日之成功或今日之失敗，為的是一模一樣的理由，豈不令人迷惘？

如今已有專門人士進駐阿里巴巴，官方傳媒已有些文章出現說是阿里巴巴的成功乃始於若干年前習主席鼓勵發展科技資訊……，並無一字提及創辦人的名字及一路如何走來；一聲唔該都沒有就這樣恐怕什麼都要轉了移了！

一向那麼崇拜中國的深藍朋友，若你所創的企業也遭受同樣的命運，不知該恭喜你成功的入了人家法眼，還是該恭喜同情你變成了第N個馬雲？