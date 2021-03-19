受疫情影響，香港最新失業率升至7.2%，許多基層員工雖然未被公司裁員，但放無薪假以保留職位，境況淒涼。有議員提議政府再推保就業計劃，勞工及福利局局長對此持保守態度，回應指無薪假較裁員好，是一種工作分享（Job sharing）。言論之涼薄，令人譁然。

無薪假真的較裁員好嗎？也許對政府而言，是的。至少表面上失業數字會低一些。但是對放無薪假的基層員工來說，無薪假跟失業裁員有實質上的分別嗎？他們手停口停，供樓、交租、水電煤氣等每個月的固定開支不會減少，子女的教學費用不能縮減，若家有長者，家用及醫療費用也不可以縮減……三餐不繼，生活無着，有甚麼閒情逸致跟你「Job sharing」？

身為勞工及福利局局長，用納稅人的錢，支取數十萬元月薪，卻沒有能力解決基層勞工最基本的工作及收入問題，不覺慚愧，還可以說出如此涼薄的話，的確是「柒」政府的「柒」特色。而事實上，香港人自覺抗疫，疫情曾經控制得不錯，後來失控，政府需檢討始終不肯封關的責任。政府檢討了嗎？補救了嗎？政府失職，經濟崩潰、失業率攀升的惡果卻由小商家及巿民承受，所謂問責機制，形同虛設，這公平嗎？

以羅致光及一眾問責高官的收入，相信家有餘糧，從今天開始「工作分享」，生活絕對不會受影響。無薪假期，不如由高官開始。