星期六，與朋友兩家到昂平郊遊。此昂平並非大嶼山昂坪，乃在馬鞍山高原。另外大圍銅鑼灣與港島銅鑼灣、南丫島北角與港島北角，忽然醒起，香港應該是全球最密集地名相撞。大概地窄人稠才會發生吧，西伯利亞和加拿大的曠渺之境每每僅靠經緯度標示，索性沒名字。

昂平海拔330米，勢高風大又平坦，適合玩滑翔傘。我廿多年前入職《壹週刊》，首個採訪便往石澳拍攝滑翔傘，今日重見，百般滋味湧心頭。孩子問我曾否試飛，當然無啦，舊時報刊只須硬照，未有數碼，器材笨重，攝影師唯托長鏡仰天頭岳岳，我執筆更訪談寫寫便算，諗都沒諗過冒險。換轉現在，嬌滴滴記者妹頭盔配action cam就頂硬上拍片一腳踢，在教練陪同下，名副其實攞命仔「教飛」，還粉墨登場自high。大家記得《壹週刊》勁，只因回憶總是美好的，當年世界簡單，易滿足；如今砌足幾味擺上網，免費任睇，都賺不到like，搵食艱難。

說到地窄人稠，野餐完畢，如何處置？之前讀行山友Facebook投訴亂掉口罩，我以為天方夜譚。見偌大高原沒一垃圾桶，始醒起問題癥結。港豬自幼受教育垃圾丟進垃圾桶等於盡夠公德心，舉目四顧不見垃圾桶，便hang機，繼而埋怨，繼而側側膊隨地遺棄了事。「鬼叫無垃圾桶呀！」

清潔香港搞了幾十年，仍停留於只知臭屎密冚階段。不設垃圾桶看似缺失，諗深一層，從附近車路登山須徒步近一小時，意即你徒步，清潔工也得徒步。你輕鬆，清潔工怎搬逢假期數以噸計垃圾落山？分幾多次好？於是築個巨型垃圾站？郊遊勝地寸金尺土，築個垃圾站可大煞風景兼臭氣熏天。講來講去，倒不如閣下自行袋走，最方便。很多人不習慣塞廢物入背包，認為不衞生。不衞生皆閣下用過，總比遍地垃圾衞生。若怕麻煩，盡量飲食精簡好了，少骨少汁少紙杯紙碟，誰教你來郊野公園吃九大簋的？源頭減廢，方為上策。

新財政預算案，波叔豪擲五億元，奢言優化郊野公園，行山友率先「憂」化。憂在：政府優化通常等於規範化。滑翔傘運動要不要規範化？斤斤計較的話，它的確惹霸佔公地和危險之嫌，但硬取締，又少一處獨特打咭點了。開發本地遊（後着為吸引國內同胞），巨型垃圾站勢必興建於昂平高原，像龍脊那分屍雕塑，都屬家長式管治笨作，幼稚愚民。我寧願培養品味、自律，信任民主自由，做個真正文明人，不單止識臭屎密冚。

yuekakeung@gmail.com

隔星期六刊登