有一種腸胃病解藥，叫「吃屎」。

現代的抗生素，吃進人體，殺敵威猛，但醫生常發現，抗生素會導致腸胃不適的副作用，原因是抗生素把腸道內的益菌惡菌都殺掉，猶如隕石襲地球，導致腸道生態大執位。據說人的糞便大半固體部分其實是各種細菌，益菌被殺掉了會引起消化不良，他們退場後，你腸胃空出來的「生境」或「食物」，令眾多強悍惡菌可以肆意繁殖，生態失衡，造成肚瀉等種種腸胃問題。

如何解決呢，有醫生想到了絕世好橋，就是給病人吃屎，當然家庭觀眾切勿模仿。醫生會找來健康人的糞便，裏面包含自然比例的健康細菌組合，體面地放進膠囊，就是一顆良藥，病人吞進腸道，重新啟動一個平衡的細菌生態。

前兩天看醫學專家記者會講哪種疫苗能應付變種病毒，就想到這個吃屎故事。

疫苗面世，將能阻隔原生病毒複製自己，生命世界與人類社會規律有時相似，常會爭奪資源的競爭對手往往是你最親密的同類，因為賴以生存的所需資源相似。原生病毒株受遏制之後，變種病毒株少了競爭對手，就是它們發威的時候。

故此，疫苗武器競賽的下一步重要數據，已不止是講疫苗的「有效率」，而是能否應付現時有迹象盛行的英國、巴西、南非變種病毒株。

特區政府的醫學專家所綜合的最新報告，是一個政治炸彈。

最新研究，德國技術復必泰疫苗及英國的阿斯利康疫苗，有效應對英國及巴西變種病毒；南非病毒株較麻煩，復必泰有效，阿斯利康無效。至於國產科興疫苗，完全不知道，因為未有數據可供參考！

「未有數據」，什麼意思？中外藥廠慣技，若研究初步結果有利，必搶先發表公布攞彩；若初步結果不利，則重做、再做、再三做，這些過程當然不會公布。科興疫苗應對原生病毒也只是僅僅及格，若期望它能抵禦變種病毒，需要神蹟。

科興疫苗的效用，將是特區防疫策略一大隱憂。若然科興不能應付變種病毒，而復必泰可抵禦三種變種病毒，為何特區政府仍要呼籲市民接種科興？科興唯一優勢就是副作用較少，但愈是多人打科興，愈是減慢群體免疫的時間，社會要付出代價。

有關國產疫苗另一莫名其妙的事，乃中國外交部公告給予外國人入境便利，放寬部分檢疫限制，其中一個條件是要打了「中國製疫苗」。疫苗是否值得信賴，不是講產地，而是講科學、講實效。抗疫也要愛國，要講民族感情國家尊嚴，這樣違反常識，會死人的。