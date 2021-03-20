最近有關於「香港電影已死」的爭論，我是外行人，但我覺得香港電影還不會死。

上世紀九十年代，劉以鬯說「小說已死」，結果不但他自己的小說沒死，別人的小說也沒死。

有人說古典音樂會死，芭蕾舞會死，結果都還健在，只是成了小眾藝術。電影不可能變成小眾藝術，因為投資太大，一定要面對市場。

香港電影不是死不死的問題，是出路在哪裏的問題，是電影人心態如何的問題。近年來，很多電影人都只盯着大陸市場，人才也往大陸跑，香港電影之衰落是必然的。衰弱只是病而已，香港電影病了，但不是得了不治之症。

電影界是所有文藝創作人才最集中的地方，香港人才很多，問題是不知道力氣往哪裏使。拍電影給大陸人看，並非香港電影人之所長，一味遷就大陸市場，是強香港電影人之所難，但市場在那裏，又不得不去爭，這就是他們的難處。

吳宇森﹑許鞍華﹑羅啟銳都是好導演，但吳宇森拍《太平輪》，看得我昏昏欲睡，上下兩集冗長空洞，兵荒馬亂大炮齊轟，整部戲卻沒有靈魂。許鞍華的《黃金時代》也令人失望，大時代與才女都浮光掠影，沒有打動人的力量。羅啟銳的《三城記》據說是拍成龍父親的故事，想捕捉大時代的風貌，但不知為何，好像還是隔了一層。

拍大陸背景的影片，優勢還是在大陸導演身上，陳凱歌﹑田壯壯﹑賈樟柯都令人印象深刻，早期的張藝謀，老老實實也令人喜歡。他們有那樣的生活經驗，有強烈的感受，能把電影的元素發揮到淋漓盡致。

作為一個觀眾，我最喜歡的香港電影，都是最富有香港本土特色的影片。香港華洋雜處，百年興衰，文化深蘊，把香港拍好就一定有觀眾。香港電影無須與大陸爭，要與自己爭，最有本土性的影片，也最有普世性。

只問耕耘不問收穫，收穫往往不期而至，只問收穫不問耕耘，收穫往往落空。