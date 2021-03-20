三月五日，中共藉人大一年一度例會，宣布修改香港選舉制度，將全盤控制選舉結果，務求「遏止港獨」。我想起二零一四年十二月二十三日拙文《割絕「中國人」身分》曾論及「城邦」與「本土」派：「『割絕』中國身分，除了自行孤立，還可貽中共口實，加強控制，以防『港獨』。這對香港民主運動，真不知有何裨補。」只是言者諄諄，聽者藐藐。當時城邦、本土派祖師陳雲、黃毓民的信徒，對我所言無不嗤之以鼻。

而城邦、本土思潮橫流，年輕一輩更是如飲狂藥，一時勢不可當，連傳統民主派都迫於形勢，或多或少以「本土」自命，並求與城邦、本土派合作。結果就是今日香港的集會、結社、新聞、言論等自由，全部給套上「國安法」的金箍。現在，《城邦論》作者陳雲眼看其信徒紛紛入獄，無疑非常快慰，還留言網上說：「戰敗之後是要做戰俘的。香港人一直漠視現實政治，故此慘敗。」中共政協副主席梁振英對這段話顯然十分欣賞，在其社交網站轉錄。陳雲當可與其同志黃毓民一樣，深慶多年來惑眾功成。難怪他們的高足鄭松泰獲政制事務局長曾國衞許為愛國，得續任尊貴立法會議員。

二零一六年五月十日拙文《港獨有罪，罪犯何條》說：「『獨立』今成時髦議題，有意氣少年不知其不可為而沉湎其中，也有狡獪政客明知其不可為而從中漁利。」讀舊文，看今日，我空搔白首。